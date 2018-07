Terug naar school in de vakantie

Deze week zijn in het zuiden de schoolvakanties begonnen, en in het noorden eindigen ze op 2 september. In die weken zal ik een aantal schooltermen bespreken tegen de achtergrond van de huidige taalkunde. Als u die afleveringen uitknipt en in een schriftje plakt, bent u weer helemaal bij.

Om te beginnen zal ik dan twee nieuwe vaktermen introduceren, waaraan alles opgehangen kan worden. De eerste (en de langste) is 'subjectpredicaatverbinding'. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar een kind van twee jaar gebruikt hem al in basale zinnetjes als 'mama lief' en 'papa slapen'.

In het zinnetje 'mama lief' legt het kind een betekenis tussen de twee woorden, die je het beste een 'zijn-betekenis' kunt noemen: 'mama is lief.' Met 'papa slapen' kan het kind verschillende dingen bedoelen (papa is aan het slapen, gaat slapen, moet slapen), maar in al die gevallen zit er een 'doen-betekenis' tussen 'papa' en 'slapen': papa 'doet' slapen.

In elke zin (in elke hoofdzin en elke bijzin) staat een subjectpredicaatverbinding centraal. Maar in de meeste zinnen zitten meerdere subjectpredicaatverbindingen. In de zin 'Ik verf een oud hek groen' zit een doen-betekenis tussen 'ik' en 'verf' en zijn-betekenissen tussen 'oud' en 'hek' (het hek is oud) en 'groen' en 'hek' (het resultaat is dat het hek groen is).

