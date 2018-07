Terug naar school in de vakantie (3)

Maandag besprak ik de subjectpredicaatverbinding: de zijn-betekenis of doen-betekenis tussen het onderwerp en het gezegde ('mama lief' en 'papa slapen'). Dinsdag kwam daar 'complementatie' bij: het maken van een complete handeling door het werkwoord aan te vullen met zinsdelen (zoals 'koekje eten' of 'hondje aaien').

Een voorwerp bij een werkwoord heeft altijd een betekenisrol die iets met 'ondergaan' te maken heeft

Met deze twee vaktermen staan we al in de startblokken om de gehele ontleding in zinsdelen te doorgronden, maar ik doe er toch nog een derde vakterm bij. Al eerder in deze rubriek had ik het erover dat het onderwerp bij een doen-werkwoord (het subject, zouden we nu zeggen) meestal de betekenisrol van een 'doener' heeft. We zagen toen dat die doener kan variëren van iemand die een bewuste handeling uitvoert ('ik schrijf') of iets ervaart ('ik lees'), of zelfs ontvangt ('ik krijg iets'), tot iets wat alleen maar een oorzaak is ('iets stoort mij').

Op een soortgelijke wijze heeft een voorwerp bij een werkwoord (het complement, weten we nu) altijd een betekenisrol die iets met 'ondergaan' te maken heeft. Dat kan ook ervaren zijn ('iemand storen') of ontvangen ('iemand mailen'), maar vaak is het ook een verandering ondergaan ('iets verscheuren'). En soms is het alleen maar een resultaat ('een boek schrijven').

Elk zelfstandig zinsdeel heeft zo'n betekenisrol: het subject van oorzaak tot uitvoerder, en het complement van ervaarder tot resultaat. Maar je hebt ook plaats ('naast iemand') en tijd ('na iemand') als betekenisrol. Dat zijn vaak bepalingen.

