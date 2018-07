Terug naar school in de vakantie (2): wat is 'complementatie'?

De eerste, die ik gisteren besprak, was de 'subjectpredicaatverbinding': de zijn-betekenis in 'mama lief' en de doen-betekenis in 'papa slapen'. De tweede (aanmerkelijk korter) is 'complementatie'.

Ook complementatie klinkt meteen als iets ingewikkelds, maar weer kan een kind van twee de was doen. Naast zinnetjes als 'mama lief' en 'papa slapen' zegt een peuter ook weleens iets als 'koekje eten' of 'hondje aaien'. In die zinnetjes zit er geen subjectpredicaatverbinding tussen de woorden: het koekje doet niet eten, en het hondje is niet aaien. In beide zinnen vormt het eerste woord een aanvulling op het tweede.

Als je eet, eet je altijd iets. De hele handeling die je uitvoert is pas compleet als je dat iets erbij zet. 'Koekje eten' is een complete handeling, 'eten' zonder een specificatie van het voedsel is incompleet. Vandaar complementatie.

Het is misschien wel de handigste eigenschap van de taal: dat handelingen of gebeurtenissen in stukjes kunnen worden opgeknipt. Anders zou je voor 'koekje eten' een heel ander woord moeten onthouden dan voor 'appel eten'. Creativiteit zou dan bijna onmogelijk zijn. In plaats van 'eten' te completeren met bijvoorbeeld boeken (boeken eten), zou je dan een nieuw woord moeten bedenken.

In dat opknippen van handelingen en gebeurtenissen blijft het werkwoord de kern van de actie aanduiden en een of meer complementen maken de actie compleet. Dat heet complementatie.

