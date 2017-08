Tergende clichés in biografisch drama Rodin

Auguste Rodin, een van de grootste beeldhouwers ooit, eren met een vormeloze massa als dit biografische drama, grenst aan belediging.

Zo praten kunstenaars alleen in de fantasie van slechte schrijvers

De film concentreert zich, of probeert dat in ieder geval, op de liefde tussen Rodin en de 24 jaar jongere Camille Claudel, zelf ook een getalenteerd beeldhouwster. Maar zowel hun liefde als Rodins artistieke ideeën, én Claudels eigen, zeer uitgesproken visie op de beeldhouwkunst worden twee uur lang gesmoord in lachwekkend pretentieus gebabbel.

Wanneer Rodin even geen maîtresses over zijn schouders gedrapeerd heeft, want vrouwen willen de kleiende kolos maar niet met rust laten, zegt hij dingen als 'vandaag wil ik vrijheid' en 'ze moeten me laten werken vanuit mijn hart, dat meesterwerken wil maken'.

Zo praten kunstenaars alleen in de fantasie van slechte schrijvers. Wandelend met Rose Bauret, de vrouw die hij tot ergernis van Claudel niet wilde verlaten, voelt hij aan bomen of staart naar slakkensporen, alsof hij ze voor het eerst tegenkomt. De kijker rolt nog eens met z'n ogen. Tergende clichés over de Parijse kunstenaars in hetfin de siècle, zoals absint drinkende impressionisten, blijven ons gelukkig bespaard. Maar we komen geen stap dichterbij het begrijpen van Rodin of Claudel of hun liefde. Het is duidelijk dat de makers de beeldhouwer wilden laten zien als even robuust en onverzettelijk als zijn werk. Maar anders dan zijn levende en ademende kunst (zie beelden als 'De Denker' of 'Eva na de Zondeval') is 'Rodin' levenloos en oppervlakkig.

