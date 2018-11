Tentijes schrijven is een soort spoorzoeken

Aan een essay uit ‘Paardenjam’ (1996) waarin ze vertelt waarom ze ooit haar kwasten voor pennen verruilde. Met verf lukte namelijk niet wat in woorden wel kon: de dingen ‘duur’ geven. Ook in het indrukwekkende oeuvre van Hans Tentije trekken poëzie en beeldende kunst veel samen op. Een schilderij, een foto kan als vertrekpunt dienen voor de woorden. In het beeld worden sporen gezocht van iets wat vooraf kan zijn gegaan of wat daarna kan zijn gebeurd.

De ‘Drie stillevens’ die in zijn nieuwe bundel ‘Begane grond’ zijn opgenomen, bestaan alleen geschreven. Ze zijn zorgvuldig gecomponeerd in taal, met oog voor lichtval, voor schaduw, voor wat te zien is en wat aan het zicht onttrokken blijft. Flessen met nog een bodempje wijn erin, een tinnen kan, een stenen kom, je ziet het doek zo voor je. De dichter kijkt verder: “niets dan een glimp van zichzelf, het mysterie dat ze meedragen / laten ze zien, al was het dichtbije / nooit zo onbereikbaar, een stiller leven / moet achter ze schuilgaan”.

De trage woorden, de klankrijke, ritmisch meanderende zinnen - het is alsof Tentije bedachtzaam praat -, ze rekken een moment op, tillen het even uit de tijd. In zijn regels is het stil, geluid lijkt eruit weggestorven.