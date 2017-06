Ten prooi gevallen aan een mysterieuze batonbacterie

Zo veel zieke zwaaiers in dezelfde week? Het leek wel of maestro's en masse ten prooi waren gevallen aan een mysterieuze batonbacterie. En niet zomaar maestro's, maar vier wereldberoemde en dus ook dure dirigenten, alle vier ingehuurd door toporkesten. Een exclusieve batonbacterie dus.

Yannick Nézet-Séguin zou de Berliner Philharmoniker dirigeren, Gustavo Dudamel liet het afweten bij het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks en Michael Tilson Thomas moest afzeggen bij het London Symphony Orchestra. En dan was er nog Kirill Petrenko, die het Koninklijk Concertgebouworkest drie keer zou komen dirigeren. Als vervangers - die op een gegeven moment toch ook 'op' moeten zijn? - traden Ludovic Morlot, Juanjo Mena, Dima Slobodeniuk en Cristian Măcelaru aan.

Naar de komst van Petrenko bij het Concertgebouworkest werd belangstellend uitgekeken. Want sinds zijn debuut in Amsterdam in 2013 werd de chef-dirigent van de Bayerische Staatsoper in München benoemd als opvolger van Simon Rattle bij de Berliner Philharmoniker. Dat is zo'n beetje de meest begeerde dirigeerpost ter wereld. Maar goed, Petrenko was er niet. Măcelaru wel. Een nog redelijk onbekende Roemeen, wel wereldwijd op de radar van artistieke directeuren van symfonieorkesten.

Măcelaru had Strauss' 'Sinfonia Domestica', die Petrenko zou komen doen, niet op zijn repertoire. Hij verving die door 'Tod und Verklärung' van Strauss en door Wagners 'Tannhäuser'-ouverture. Het was woensdag best een goed debuut, ook al stond de klank een beetje onder spanning. Spanning die in de schouders van Măcelaru terug was te zien. Ronduit saai was Mozarts 24ste Pianoconcert, maar dat lag vooral aan het tergend trage tempo dat pianist Radu Lupu nam. Een landgenoot van de dirigent, maar dat voegde in dit geval niets toe.

Maar als je je focus verandert was het juist een week van kerngezonde dirigenten

Zieke topdirigenten dus. Maar als je je focus verandert was het juist een week van kerngezonde dirigenten. Want Marc Albrecht en Daniele Gatti, allebei ook maestro's uit het hoogste echalon, leverden topprestaties met respectievelijk het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest. Het enige wat een beetje anders dan anders was, lag in het feit dat Albrecht en zijn NedPhO triomfen vierden met Mahlers Negende symfonie in het Concertgebouw, terwijl Gatti met zijn KCO voor furore zorgden in het operatheater met Strauss' 'Salome', een voorstelling die ook in de Financial Times vijf sterren kreeg.

Ze hadden dus elkaars natuurlijke biotoop overgenomen. Want Gatti excelleert normaliter met Mahler in het Concertgebouw en Albrecht doet dat met Strauss-opera's in Nationale Opera & Ballet. Het was zijn interpretatie van Strauss' 'Die Frau ohne Schatten', die Albrecht de chefs-benoeming bij NedPhO en DNO opleverde. Zijn Mahler was er eentje zonder opsmuk, recht voor z'n raap. Alleen die kloeke noot op de harp al, waarmee de symfonie begint, sprak boekdelen. Geen sentimenteel geleuter of getreuzel, maar manhaftig voorwaarts. Mijlenver verwijderd van het Gatti-fluweel, maar even waardevol.

