Tempé salade

Tempé wordt heel veel gebruikt als vleesvervanger en past dan ook prima in vegetarische en veganistische gerechten. Het is een rijke bron van eiwitten en zit bomvol vitaminen en mineralen.

Bereiding

Snijd de tempé in dunne plakjes. Pel het knoflookteentje en pers het uit. Verwijder de pitjes uit de peper door de steelaanzet eraf te snijden en de peper vervolgens tussen uw handen te rollen. De pitjes zullen er nu bijna allemaal uitvallen. Snijd de peper in heel dunne ringetjes. Schil de wortel en snijd deze in luciferdunne reepjes. Dit gaat heel gemakkelijk in een keukenmachine met een fijne rasp. Snijd de voorjaarsuitjes in dunne ringetjes. Was de munt. Schud het overtollig water eraf en haal de blaadjes van de takjes. Was ook de koriander en haal ook hier de blaadjes van de stelen. Pers de limoentjes uit.

Verhit twee eetlepels olie in een koekenpan. Bak op een niet te hoog vuur, in porties, de plakjes tempé lichtbruin. Schep ze uit de pan en laat de plakjes op keukenpapier uitlekken. Verhit een eetlepel olie in een wok. Voeg hieraan het uitgeperste teentje knoflook, de ketjap manis, het water en de sesamolie toe. Breng alles al roerend aan de kook en laat het sausje daarna een beetje inkoken. Leg de plakjes tempé in de wok en schep ze voorzichtig door de saus. Een paar minuten zachtjes mee laten koken. Schep de tempé uit de wok en laat de plakjes op een bord of schaal afkoelen.

In een kom de wortelreepjes, voorjaarsui, muntblaadjes, korianderblaadjes en de rode peper goed omscheppen. Schep de plakjes tempé voorzichtig door de salade. Besprenkel de salade met (een deel van) het limoensap. Proef en voeg zo nodig nog wat extra limoensap toe. Serveer als voorgerecht of als bijgerecht bij een kruidige nasi goreng.

