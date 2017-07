Tekenles voor twee prinsessen

Naar deze tekening kun je lang kijken. Niet omdat er zoveel op gebeurt, maar vanwege de aangename, serene sfeer die ervan uitgaat. Je krijgt haast zin om aan te schuiven bij de twee meisjes, die zusjes of vriendinnen zouden kunnen zijn.

Het meisje links heeft een potlood in de hand waarmee ze een paar lijnen op het tekenpapier heeft gezet. Vragend kijkt ze naar haar overbuurvrouw, die in een kunstboek bladert. Weet ze niet hoe ze verder moet met haar tekening? Afgaand op hun kleding komen ze uit gegoede kringen.

De tekenles is bovendien artistiek van hoge kwaliteit en in uitstekende staat

Vermoedelijk zijn het prinsessen, denken ze in Teylers Museum in Haarlem, dat deze tekening heeft gekocht. De zeventiende-eeuwse schilder Gerard van Honthorst maakte 'De tekenles' rond 1640, waarschijnlijk als voorstudie voor een schilderij van de dochters van Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart. Deze verdreven koning en koningin van Bohemen leefden in ballingschap in Den Haag. Honthorst was hofschilder en kende ze dus goed. Hij gaf ook jarenlang tekenlessen aan Elizabeth en haar dochters. Aan het hof en in de kringen daaromheen werd tekenles als een essentieel onderdeel van de opvoeding gezien. Deze tekening is een zeldzame illustratie van dat fenomeen.

De aankoop - met steun van onder meer de Vereniging Rembrandt - was een buitenkans, zegt het museum. Tekeningen van Van Honthorst zijn zeldzaam en komen zelden op de markt. De tekenles is bovendien artistiek van hoge kwaliteit en in uitstekende staat. Voor zover bekend maakte hij alleen compositieschetsen, zoals dit exemplaar, en geen volledig uitgewerkte tekeningen voor verzamelaars.

Van Honthorst (1592-1656) schilderde historiestukken, genrestukken van drinkers en muzikanten en talloze portretten. Hij werd vooral beroemd door zijn nachtelijke taferelen met figuren die worden beschenen door fel kaarslicht. De Italiaanse schilder Caravaggio diende met diens schaduw- en lichteffecten als belangrijke inspiratiebron.

De aanwinst is tot en met 1 oktober te zien op de tentoonstelling 'De Gouden Eeuw in Teylers', waar 54 tekeningen worden getoond uit de eigen collectie. 'Absoluut topstuk', aldus het museum: 'Christus en de discipelen in de hof van Gethsemane' (circa 1634) van Rembrandt. Deze tekening werd al in 1796 aangekocht door Teylers, dat tekeningen uit de 17de eeuw verzamelde ver voordat andere musea dat deden.

