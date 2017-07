Te koop in Dordrecht: Jip en Janneke in het Pools

Boeken natuurlijk, maar ook lp's, cd's, videobanden, dvd's en andere voorwerpen die te maken hebben met de schrijfster.

Lees verder na de advertentie

Het is de taal van Schmidt en het plezier dat ik altijd heb gehad van haar boeken

Knuttel is onlangs verhuisd en besloot haar collectie eens grondig te saneren. De pareltjes ( zoals geluidsopnames van 'De Familie Doorsnee' en het volledige script van 'Ja zuster, nee zuster') hield ze uiteraard zelf.

Maar de rest - honderden items - gaan de Dordtse boekenmarkt op, een van de grootste boekenmarkten van het land, trouwens.

Als kind was Knuttel al groot fan van Annie M.G. Schmidt. Haar vader las haar 'Wiplala' voor en de kleine Elseline sliep dikwijls in met het gedicht 'De vogel Bis Bis Bis, waar iedereen zo bang voor is'. "Het is de taal van Schmidt en het plezier dat ik altijd heb gehad van haar boeken", vertelt Knuttel. In haar latere loopbaan als leerkracht, bibliothecaris en uitgever dook het oeuvre van Annie Schmidt altijd wel op een of andere manier op.

Het verzamelen werd steeds gekker. "Dan ben je bijvoorbeeld in Polen en dan ligt 'Jip en Janneke' daar in het Pools."

Knuttel hoopt nu dat al die Takkies (het hondje van Jip en Janneke), Pluks (van 'Pluk van de petteflat) en eerste drukken van 'Abeltje' onderdak vinden bij 'echte liefhebbers'. Is ze niet bang dat ze spijt krijgt van haar verkoopactie?

"Jawel. Het boekje 'De vrolyke keuken' heb ik weer uit de doos gehaald en terug in mijn kast gezet."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.