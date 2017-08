Te koop: het hol van de Minotaurus (ooit de villa van Picasso)

Picasso trouwde in 1961 met de 45 jaar jongere Jacqueline Roque. Het echtpaar kocht een villa buiten Mougins: een gigantisch woonhuis met een tuin van meer dan drie hectare en vrij uitzicht op de Middellandse Zee. Een droomlocatie, waar eerder ook Winston Churchill ’s zomers had zitten schilderen.

Picasso kreeg weinig bezoek, Jacqueline schermde haar man af van zijn kinderen en vrienden. Vandaar de bijnaam voor de villa, ‘het hol van de Minotaurus’, naar de mythische stier-mensen die Picasso zo vaak schilderde.

Eigen versies

De isolatie betekende niet dat de kunstenaar stopte met schilderen. Integendeel. Als in een eindspurt tegen de vergetelheid stortte hij zich op zijn grote voorbeelden uit de geschiedenis. Hij maakte er zijn eigen versies van beroemde werken van Manet en Rembrandt, 56 keer schilderde hij een versie van ‘Las Meninas’ van Velázquez. En hij portretteerde Jacqueline honderden keren. Bij gebrek aan andere vrouwen.

Die Jacqueline bleef alleen over in het landhuis nadat Picasso in 1973 overleed. Dertien jaar later pleegt ze er zelfmoord. De riante villa staat daarna jarenlang leeg. Pas in 2008 wordt het weer bewoond. Axel Vervoordt, een Belgische interieurarchitect, knapt het op. Het landgoed heeft nu meerdere zwembaden, een tennisbaan, een sauna en een oranjerie, een hoofdhuis van 1500 vierkante meter, een gastenverblijf en een beheerderswoning. Maar vooral: een rijke geschiedenis.