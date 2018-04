Te koop: het grootste huis van Hollywood (waar niemand ooit gelukkig was)

De eigenaresse, Petra Ecclestone, is na een bittere vechtscheiding in Londen tijdelijk teruggekeerd naar The Manor, zoals het huis heet. Met haar drie kinderen. Het huis staat al ruim een jaar te koop, Petra wil een nieuwe start maken. De vraagprijs is pittig, er zijn weinig sterren die 200 miljoen dollar zomaar even ophoesten. Zelfs Beyoncé haakte af.

Lees verder na de advertentie

Met een miljardenerfenis in het vooruitzicht – ze is de dochter van Formule-1-magnaat Bernie Ecclestone – speculeert Petra er lustig op los. In 2011 wist ze The Manor voor ‘slechts’ 85 miljoen te bemachtigen, toen nog samen met haar man, de ietwat dubieuze zakenman James Stunt. Zus Tamara heeft dezelfde vastgoedhobby. Zij bewoont een riante stadsvilla in het Londense Kensington, haar overburen zijn prins William en zijn Kate. Het is een spelletje van de zusjes: elkaar aftroeven met de mooiste huizen.

Petra kocht The Manor van Candy Spelling, weduwe van televisieproducent Aaron Spelling die onze populaire cultuur verrijkte met series als ‘Charlie’s Angels’, ‘Love Boat’ en ‘Dynasty’. In de sfeer van die laatste serie liet hij in 1988 het gigantische paleis bouwen – al zouden zelfs Blake en Krystle Carrington waarschijnlijk verdwalen in het labyrint van 5200 vierkante meter.

Niemand is er gelukkig geweest Er is een bioscoop, een bowlingbaan, fitnesscentrum, zwembad en tennisbaan. Naast de 24 garageplekken is er nog een parkeerterrein voor ruim honderd bolides. Candy gaf graag feestjes en pochte over haar keuken waar je net zo makkelijk voor twee als voor achthonderd mensen kon koken. Voor haar garderobe was een extra verdieping ontworpen. Zelfs voor Hollywood waren maatvoering en luxe van het huis extravagant. Er werd met enig misprijzen gesproken over Candy’s giftwrapping room, een speciale kamer waar ze cadeaus kon (laten) inpakken. Een reden waarom het huis misschien ook niet zo lekker in de markt ligt: niemand is er ooit echt gelukkig geweest. Candy lag vaak overhoop met dochter Tori, die altijd riep dat ze ‘daddy’s girl’ was – hij gaf haar een rol in zijn serie ‘Beverly Hills 90210’. Het was voor Tori een bittere pil dat papa haar na zijn overlijden in 2006 slechts 750.000 dollar naliet van zijn miljoenen. Sindsdien is de relatie met moeder Candy verbeterd; zij betaalt de meeste rekeningen van Tori, haar man en vijf kinderen. Het huwelijk van Petra en James Stunt kende pieken, maar vooral dalen – dieptepuntje was wel dat hij op enig moment tegen haar schreeuwde dat hij haar kop eraf zou schieten. Logisch dat ook zij gemengde gevoelens heeft bij The Manor. Hebt u interesse? Alle informatie vindt u op de site van haar makelaar: hiltonhyland.com. Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl. Lees hier meer afleveringen van Soap & Co.