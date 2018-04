Te bloot schilderij van oude meester lag decennia op rommelzolder

Zelfs met zijn kennersoog had Robert Warren, directeur van het museum Hoyt Sherman Place in Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa, geen idee wat het was. Het schilderij met een afbeelding van naakte, mythologische figuren was niet gesigneerd. Warren dacht dat het weinig tot niets waard was, ook omdat het gezien de slechte staat al heel lang in die rommelkamer moest hebben gelegen.

Lees verder na de advertentie

Hij liet het schilderij toch onderzoeken, toen hij op de achterkant een sticker zag van een veiling. Bleek het te gaan om het werk 'Apollo en Venus' dat rond 1600 is gemaakt door de Hollandse meester Otto van Veen (1557-1629). Van Veen werkte als hofschilder in Brussel, Praag en München, maar is vooral bekend als de leermeester van de beroemde schilder Peter Paul Rubens. Op veilingen brengen schilderijen van Van Veen tegenwoordig miljoenen op. De waarde van dit paneel, dat inmiddels is gerestaureerd, wordt geschat op tenminste 3 miljoen euro. Het museum heeft vooralsnog geen plannen om het te verkopen.

Blijft de vraag waarom het ooit naar de zolder is verbannen. Vermoedelijk is dat uit preutsheid gebeurd. Het museum kreeg het schilderij in 1922 van een particulier in bruikleen (later werd dat een schenking). Mogelijk is het toen meteen al in het rommelhok beland, denkt Warren, omdat het te bloot was voor het museum, dat destijds geen enkel naakt in de collectie had.