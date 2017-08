Taylor Swift krijgt gelijk in billenknijpzaak

Swift wilde de zaak destijds stilhouden. Wel deed ze haar beklag bij het radiostation waarvoor Mueller werkte, dat de DJ vervolgens ontsloeg. Mueller ontkent nog altijd, en klaagde in 2015 Swift aan om zijn naam te zuiveren. Hij eiste in een civiele procedure drie miljoen van de zangeres. Swift sloeg terug en spande een aanrandingszaak aan. Beide zaken werden deze maand door dezelfde federale rechtbank in Denver behandeld. Nadat Mueller’s zaak vrijdag werd verworpen, oordeelde de jury, bestaande uit twee mannen en zes vrouwen, vandaag in het voordeel van de ster.

De jury veroordeelde Mueller tot het betalen van het symbolische bedrag van 1 dollar

Swift verklaarde vorige week in de getuigenbank hoe ‘zijn hand bleef vastgeplakt op mijn blote bil terwijl ik me, duidelijk ongemakkelijk, van hem af bewoog’. Op de vraag van Mueller's advocaat waarom op de betreffende foto haar rokje niet verfomfaaid zat, antwoordde ze dat 'mijn billen nu eenmaal aan de achterkant van mijn lichaam zitten'.

De jury veroordeelde Mueller tot het betalen van het symbolische bedrag van 1 dollar, zoals Swift had geëist. De zangeres wilde een voorbeeld stellen. Ze verklaarde zich ervan bewust te zijn dat niet iedereen een rechtsgang kan veroorloven. "Ik hoop dat het degenen helpt wiens stem het ook verdient gehoord te worden”, verklaarde de popster na de uitspraak van de jury. Ook beloofde ze donaties aan organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld. Eerder nam Swift het al op voor collega-zangeres Kesha, die in een misbruikzaak is verwikkeld die ze aanspande tegen haar producer.

