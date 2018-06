Tamara Bach geeft glans aan een onspectaculaire dag uit het leven van een tiener

Een illustratie daarvan: “Ze zegt dat ze vast gaat. Dat ze nog even. Tot zo dan. Je kijkt op je horloge.” Staccato zinnen, soms suggestief afgebroken, die geregeld alledaagse handelingen beschrijven, alsof het leven van hoofdpersoon Bé onder een vergrootglas ligt: “Je haalt je telefoon uit je zak. Swipet wat in het wilde weg (…) Opent en sluit apps.”

Opvallender nog is de jij-vorm, die we in Nederland kennen van Gideon Samsons ‘Eilanddagen’ en die het gevoel versterkt dat het ver- haal over jou gaat, dat jij Bé bent.

Oordeel: Vol gevoel, stilistisch virtuoos: een opmerkelijke leeservaring

Een vorm die bovendien soms vervreemdende, terloopse opmerkingen van de alwetende verteller toelaat - met filmisch effect: “Dan staat ze op, loopt naar het raam en moet een beetje huilen. Dat zie je niet.”

