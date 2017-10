Taborn brengt luisteraars muziek die in hun bijzijn tot wasdom komt

In het begin is er alleen klank. Een geprommeld piano-akkoord, een lange, bibberende lijn op de saxofoon. De bas komt met een sonore aanzet tot een ritme dat door de drums nog niet wordt ingevuld. Een bekkenslag, een veeg over de snaredrum, een rinkelende bel. Langzaam doemt een patroon op, en nog een, nog een. Ineens komen er structuren in de ritmes, worden de klanken onnadrukkelijk gespeelde melodieën. Ineens grijpt alles in elkaar. De figuren die de luisteraar inmiddels herkent, worden door hun herhaling almaar dwingender.

Craig Taborns kwartet is een toverbal, maar dan een die telkens een kleurlaag erbovenop krijgt. De opkomst in het Bimhuis laat zien dat Taborn zijn weg naar een groter publiek vindt. Terecht, want de Amerikaanse pianist is een spilfiguur, in die zin dat hij meerdere tradities in zich verenigt. Hij wortelt in free jazz, maar kent zijn mainstream klassiekers. Bovendien is hij thuis in de vooruitdenkende klassieke en elektronische muziek. Het bedachtzame van zijn karakter klinkt door in zijn spel, maar hij is geen taaie academicus. Zijn muziek is vreselijk vitaal en tegelijk toont hij een engelengeduld. Kalm kijkt hij aan in welke richting de muziek zich ontwikkelt.

Kiemen daarvan vind je al op zijn vroegste platen, zoals 'Junk Magic'. Die plaat is net als de nieuwste 'Daylight Ghosts' een open laboratorium. De luisteraar is getuige van muziek die uit schijnbaar niets tot wasdom komt. Ritmes en melodieën, die aanvankelijk enkel worden aangeduid, versmelten en komen tot een dynamische climax.

Taborns uitstekende kwartet brengt het publiek de sensatie van muziek die in zijn bijzijn ontpopt. De luisteraar wordt verrast, herkent, wordt verrast, herkent en denkt daardoor gelukzalig dat hij die muziek ten dele zelf maakt.

