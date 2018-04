Taboedoorbrekend, in een door mannen gedomineerde maatschappij

Ben Hania was erg geroerd door de moed van de 27-jarige studente. "Want haar verkrachters waren politieagenten die gewend waren straffeloos hun gang te kunnen gaan", zegt ze. "En opeens was daar een jonge vrouw die besloot om haar verkrachters aan te klagen. Het was een unieke situatie, en een krachtig bewijs dat er écht dingen aan het veranderen waren."

De twee agenten werden opgepakt en in 2014 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Nadat het slachtoffer in beroep was gegaan, werd de straf verdubbeld tot vijftien jaar. Meriem Ben Mohamed kreeg zelfs officiële excuses van de president. Volgens de regisseuse, die haar film 'Beauty and the Dogs' op de zaak baseerde, was het een belangrijke stap voorwaarts. "Vóór de revolutie was dit onmogelijk geweest. Tunesië was onder de dictatuur van Ben Ali een politiestaat. Je haalde het niet in je hoofd om aangifte te gaan doen, want agenten waren tot op het bot corrupt. Een verkrachte vrouw werd daarbij gezien als het slijk der aarde."

Voor haar speel­film­de­buut liet Ben Hania zich al inspireren door een man op een motorfiets die met een scheermes de straten van Tunis onveilig maakte

In 'Beauty and the Dogs', die vorig jaar de tongen losmaakte op het filmfestival van Cannes, zie je het corrupte systeem een jaar na de revolutie nog in volle werking. Het slachtoffer wordt van het kastje naar de muur gestuurd, uitgelachen, geschoffeerd en mishandeld. En het is niet de eerste film die Ben Hania maakte over geweld tegen vrouwen. De regisseuse liet zich voor haar speelfilmdebuut 'Le Challat de Tunis' al inspireren door een man op een motorfiets die met een scheermes de straten van Tunis onveilig maakte. De bizarre messentrekker (challat in het Tunesisch) had het speciaal voorzien op vrouwenbillen.