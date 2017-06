Taart van de Parijse patissier Jacques Genin

De lyrische beschrijvingen zijn naar mijn smaak terecht: de basilicum heeft een subtiel, maar zeer verrassend effect op de zuurzoete vulling en de heerlijk brosse, zoete taartbodem maakt van het totaal een puur genot.

Bereiden

Klop met een garde poedersuiker en amandelmeel, het ei en het vanillemerg door elkaar. Voeg bloem en zout toe en kneed dit alles snel tot een soepel deeg. Vorm er een bal van, druk die een beetje plat en laat het deeg, in folie gewikkeld, tot de volgende dag in de koelkast rusten.

Verhit de oven tot 150 °C.Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een cirkel van 32 cm. Bekleed hiermee een ingevette springvorm met een doorsnee van 26 cm. Laat het deeg iets over de rand hangen. Zet de vorm 10 minuten in de oven. Snijd het overhangende deeg precies langs de rand van de vorm af, verwijder de ring van de springvorm en zet de taartbodem nog 15 minuten terug in de oven (bij ons had de bodem respectievelijk 15 en 20 minuten nodig (waarschijnlijk klopte de temperatuur van ons oude oventje niet helemaal).

Meng voor de vulling in een pan met dikke bodem citroenrasp en basilicum met de eieren (met een siliconengarde). Roer er dan het limoensap door. Zet de pan op laag vuur en blijf VOORTDUREND roeren tot het mengsel gebonden is (tot zo ongeveer de dikte van romige yoghurt). Dat gebeurt lang voordat het mengsel kookt - en zover mag het absoluut niet komen. Haal de pan van het vuur.

Wrijf de crème door een zeef in een kom en laat de crème in 5 tot 10 minuten afkoelen tot 45 à 50 graden. Doe er in één keer alle boter bij en draai het mengsel met de staafmixer tot een gladde crème. Zet die, voor u de taartbodem ermee vult, minstens 3 uur in de koelkast.

Het maken van deze taart is absoluut geen heksentoer (aangenomen dat je bereid bent om precies te doen wat meneer Genin voorschrijft) en de moeite meer dan waard.