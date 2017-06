Syriër opent boekhandel in Amsterdam om bruggen te bouwen

Nu is het er rustig op deze warme dag, maar bij de opening van Pages Bookstore Café Amsterdam had Samer Al-Kadri afgelopen week ruim 300 mensen over de vloer. Afkomstig uit alle hoeken en gaten van de wereld. En daar is het Al-Kadri om te doen. "Het doel is een plek voor iedereen om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen vóórdat ze oordelen." En dat kan via boeken, weet hij uit ervaring.

Al-Kadri vluchtte in 2013 vanuit zijn thuisland Syrië naar Turkije. Daar, in zijn nieuwe woonplaats Istanbul opende de schilder, grafisch ontwerper en uitgever van kinderboeken de eerste Arabische boekwinkel van de stad. De zaak werd een trekpleister voor vooral jonge mensen uit allerlei culturen.

Als zoiets in Istanbul een succes is, dacht Al-Kadri, dan moet het in Amsterdam zéker lukken. "Dit is de meest internationale stad ter wereld. Beter kan niet."

Zijn boekhandel mag tijdelijk intrekken bij de galerie van het Prins Claus Fonds aan de Herengracht, de expositieruimte van het internationaal opererende fonds voor cultuur en ontwikkeling.

Nu oogt het als een gelikte boekenwinkel, met hippe houten tafels, kleurrijke Syrische kunst aan de muur, een koffiebar en natuurlijk een portie splinternieuwe boeken. Arabisch-talige romans beslaan het grootste deel van de zaak - we herkennen '1984' en 'Animal Farm' van George Orwell in het Arabisch - maar Al-Kadri heeft ook veel Turkse titels ingekocht. Nederlandse en Engelse volgen later. En er is een kinderboekenafdeling, uiteraard. De boeken zijn zowel te koop als te leen.

Meer dan alleen boeken Al-Kadri kan, nu de winkel pas een paar dagen open is, vanzelfsprekend nog weinig zeggen over de klandizie. "Maar in Istanbul was de roman 'Al-Qawqa'a' (De schelp) van de Syrische schrijver Mustafa Khalifa, onder Syriërs het meest populair." Maar zoals gezegd: het draait niet alleen om boeken. Onder de vlag van Pages Bookstore Café organiseren Al-Kadri en het Prins Claus Fonds in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) ook andere culturele activiteiten op locatie en in de stad. Zo worden er films vertoond en zullen er bandjes optreden. Allemaal met het idealistische idee om mensen, zoals dat tegenwoordig heet, 'met elkaar in verbinding te brengen'. Daar lijkt Al-Kadri wel de uitgelezen persoon voor - in het geval van deze boekenman ook letterlijk. Duidelijk iemand van het type 'onmogelijk ruzie mee te krijgen'. In alles een optimist pur sang. Zelfs over de gruwelijke situatie in zijn thuisland: "Natuurlijk, het kost tijd, maar ik ben positief. Elke oorlog die begonnen is, gaat ook weer over." De bedoeling is dat Pages Bookstore vijf maanden onderdak krijgt in het pand van het Prins Claus Fonds. Intussen zoekt Al-Kadri naar een vaste locatie elders in de stad. Want de vestiging Amsterdam blijft. "Sterker nog: hierna open ik een bookstore in Berlijn!"

