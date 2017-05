Suske voortaan in skinny jeans, Wiske op laarsjes

Vooral die laatste verandering is opvallend, want hoewel het eerste verhaal in 1945 verscheen, zijn Suske en Wiske er in de reguliere stripreeks geen jaar ouder op geworden.

Er klinkt dan ook kritiek, net als de vorige keren dat het uiterlijk van Wiske werd aangepast. Zo kreeg haar jurk eens korte mouwen, wat weer gauw werd aangepast naar lange mouwen. Ook verloor ze haar nette kraagje. In het verhaal 'De Koeiencommissie' uit 2001 maakten de tekenaars het wel heel bont volgens de lezers: Wiske droeg een korte rok en een naveltruitje, wat leidde tot hevige protesten. In het volgende verhaal had ze dan ook haar oude vertrouwde witte jurk weer aan.

Niet alleen het uiterlijk verandert. De Vlaamse striphelden gaan ook meer gebruik maken van techniek en we krijgen meer te lezen over het dagelijks leven van de jonge avonturiers. De volwassen Suske en Wiske in de spin-off Amoras en de kleine Suske en Wiske in de Junior-strips worden ook licht aangepast.

Eigentijds karakter 'De uitgeverij besloot te investeren in een meer eigentijds karakter om tegemoet te komen aan de belevingswereld van de jeugd', schrijft de Vlaamse uitgever Standaard Uitgeverij op de website. 'Met vernieuwende verhaallijnen, eigentijdse kleding en moderne technologie.' Suske en Wiske hebben een make-over gehad. © RV De uitgeverij besloot te investeren in een meer eigentijds karakter om tegemoet te komen aan de be­le­vings­we­reld van de jeugd De veranderde Suske en Wiske zijn voor het eerst te zien in de Planeetvreter, het nieuwe album dat woensdag in de winkels ligt. Ook het verhaal is van deze tijd: het gaat over twee Marsmannetjes die eeuwen geleden op aarde werden ingevroren toen ze daar waren aangekomen om de planeet te vernietigen. Maar door de opwarming van de aarde ontdooien ze nu. Suske en Wiske werden bedacht door Willy Vandersteen. Later werd de strip voortgezet door Paul Geerts, Marc Verhaegen en het huidige duo Luc Morjaeu (als tekenaar) en Peter Van Gucht (als scenarist) bij Studio Vandersteen. In België en Nederland samen zijn al meer dan 200 miljoen exemplaren verkocht.

