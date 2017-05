Suske draagt voortaan skinny jeans, Wiske heeft borsten

De beroemde Vlaamse striphelden Suske en Wiske hebben een make-over gehad. Suske draagt voortaan een skinny jeans, zijn rode T-shirt is vervangen door een hoodie met capuchon. Wiske draagt een strakker gesneden jurkje, hippe laarsjes en heeft voortaan borsten.

Vooral die borsten zijn opvallend, want hoewel het eerste verhaal in 1945 verscheen, zijn Suske en Wiske er in de reguliere stripreeks geen jaar ouder op geworden. Juist op die plotselinge borsten van Wiske klinkt dan ook de meeste kritiek. Maar die kritiek krijgt de strip bij elke verandering, hoe klein ook, zegt de Vlaamse stripjournalist Geert de Weyer. “Suske en Wiske zijn meer dan 70 jaar oud, dus je hebt een heel conservatief publiek.”

Wat er ook met de jurk van Wiske of met de broek van Suske gebeurde, volwassen lezers werden kwaad. De heftigste controverse was in 2001, toen Wiske in het verhaal ‘De Koeiencommissie’ een minirok en naveltrui droeg. Dat leidde tot hevige protesten, in het volgende verhaal had ze dan ook haar oude vertrouwde witte jurk weer aan.

Maar conservatief publiek of niet, ook Suske en Wiske moeten met de tijd mee, vindt de uitgeverij. Niet alleen het uiterlijk van de twee stripfiguren verandert, ze gaan ook meer gebruikmaken van techniek en we krijgen meer te lezen over het dagelijks leven van de jonge avonturiers.

Dat doet de Vlaamse uitgever Standaard Uitgeverij om tegemoet te komen aan de belevingswereld van de jeugd, is te lezen op de website. “Met vernieuwende verhaallijnen, eigentijdse kleding en moderne technologie.”

Het was juist de familie van bedenker Willy Vandersteen die graag veranderingen doorvoerde, de uitgeverij stribbelde tegen

Conservatieve sportwereld Verandering is voor Suske en Wiske niet nieuw. In een ver verleden heette de strip Rikki en Wiske, en in de jaren zeventig van de vorige eeuw droeg Wiske ineens geen lange witte jurk meer, maar een oranje T-shirt met jeans. “Daar kraaide geen haan naar, dat was de mode, maar naarmate de lezers ouder werden, kon het allemaal ineens niet meer”, zegt Weyer. Dat was een drama voor de makers destijds. “Iedereen eigende zich de stripfiguren toe, het werd een soort erfgoed.” Het was juist de familie van bedenker Willy Vandersteen die graag veranderingen doorvoerde, de uitgeverij stribbelde tegen. De stripwereld was lange tijd conservatief, zegt Weyer. “Ze hebben hun ballen getoond door deze veranderingen door te voeren. Voorheen was het een strip voor jong en oud, de laatste tien jaar is het veel meer een strip voor de jeugd geworden, met kortere dialogen en minder grappen voor volwassenen.” Hoewel Suske en Wiske nog steeds veel conservatiever is dan andere Vlaamse striptoppers als Jommeke en De Kiekeboes, is het voor nu even ingrijpend genoeg voor Weyer. Al valt er nog veel te halen. “Suske en Wiske is een van de weinige Vlaamse strips waar nog geen homoseksueel karakter in hebben gezeten.”

Van deze tijd De veranderde Suske en Wiske zijn voor het eerst te zien in ‘De Planeetvreter’, het nieuwe album dat vanaf morgen verkrijgbaar is. Ook het verhaal is van deze tijd: het gaat over twee marsmannetjes die eeuwen geleden op aarde werden ingevroren toen ze daar waren aangekomen om de planeet te vernietigen. Maar door de opwarming van de aarde ontdooien ze nu. Bang voor het verlies van de nostalgie hoeven de volwassen fans niet te zijn, stelt Weyer. “Je hebt de spin-off Amoras (sinds 2013 – red.), met de volwassen Suske en Wiske, en er komen hommage-albums. En heus, de Suske en Wiske zoals we ze kennen zijn ook uit de nieuwe verhalen echt niet helemaal verdwenen.”

