Superstrakke Beethoven wint het van rommelige Berlioz

In de NTR ZaterdagMatinee klonk Beethovens ‘Missa solemnis’ (1824), op vrijdag- en zaterdagavond omsloten door twee uitvoeringen van Berlioz’ ‘Grande Messe de morts’ (1837).

Freiburger barockorchester/rené jacobs

Beethoven missa solemnis

★★★★★

Het zijn immense, machtige en zeer persoonlijke partituren, geschreven door twee revolutionaire componisten die beiden op hun eigen manier worstelden met inhoud en vorm van deze hoogmissen. Beethoven en Berlioz braken hier met veel kabaal door vorm- en geluidsbarrières heen, en creëerden en passant twee volstrekt unieke meesterwerken.

Tussen de eerste uitvoeringen van deze meesterwerken lag amper een decennium, en toch hoor je er een wereld van verschil in. Berlioz dweepte met Beethoven, wiens muziek hij in 1828 voor het eerst had gehoord tijdens concerten van het orkest van het Parijse Conservatorium. Daar hoorde hij een paar delen uit Beethovens Missa solemnis en dat heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten, wat duidelijk terug te horen is in zijn originele dodenmis.

Beethoven en Berlioz braken hier met veel kabaal door vorm- en geluidsbarrières heen, en creëerden en passant twee volstrekt unieke meesterwerken

Origineel, dat is een label dat je op alle onderdelen uit Berlioz' Requiem kunt plakken, en dat geldt evenzeer voor Beethovens Missa. Aartslastig is een ander etiket dat beide werken past. René Jacobs, de dirigent van Beethovens mis op zaterdagmiddag, schreef over dat lastige in het programmaboekje: 'Men krijgt het gevoel dat bij de zangers ademnood heerst als in het hooggebergte'. Frappant, omdat zijn collega John Eliot Gardiner daar ooit over zei: "De Missa solemnis is voor koren het equivalent voor het beklimmen van de Mount Everest. Zonder zuurstofmasker."

Mooie beeldspraak, maar van enige ademnood was bij het RIAS Kammerchor zaterdagmiddag helemaal niets te merken. Met soepele lenigheid en strotten van ijzer beklommen deze vijftig zangers Beethovens bergketens alsof het niets was. Het leverde een superstrakke uitvoering op.

Ongeveer het dubbele aantal zangers probeerde een avond eerder de valkuilen in Berlioz' grillige en verraderlijke partituur te ontwijken. Dat lukte een stuk minder goed. Het grote zangersensemble, een fusie van het Hilversumse Groot Omroepkoor en het Koor van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Rome, kwam maar moeizaam - te hard, ongelijk en wankel geïntoneerd - uit de startblokken. Dirigent Antonio Pappano moest her en der behoorlijk de zeilen bijzetten om het rommelige geheel in het gareel te houden.