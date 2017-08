Summerdance geeft de straatcultuur een boost

Het is dringen voor een plekje in de afgeladen Stadsschouwburg tijdens de opening, afgelopen dinsdag, van Summer Dance Forever, het jaarlijkse urban-dans-festival in Amsterdam. Anders dan bij ‘reguliere’ dansvoorstellingen hoeven we bij het Frans/Duitse gezelschap Company Wang Ramirez niet op ons kaartje te kijken waar we zitten, je kunt gaan zitten waar je wilt. Er hangt een aangenaam dynamische sfeer van een popconcert in de lucht. Jong en oud door elkaar heen, aan de gesprekken om je heen kun je afleiden dat het voor velen de eerste keer is dat ze in de schouwburg komen.

Urbandans, een verzamelnaam van dansstijlen uit de straatcultuur van de hiphop, had jarenlang een moeizaam huwelijk met het ‘culturele domein’, zoals de festivalleiding het noemt. Ondanks het feit dat er in Nederland anderhalf miljoen mensen een of meerdere urbanstijlen actief beoefenen, komt die dans vaak de sportschool of buurtcentrum niet uit. Er is in Nederland een kleine kern professionele dansers actief, die elkaar door middel van ‘battles’ (danswedstrijden) de loef afsteken. Maar als kunstvorm is urbandans een marginale verschijning en wordt ze vooral door op jongeren gerichte groepen als ISH en Aya in de theaters gebracht. Dit in schril contrast met een land als Frankrijk waar urbandans-gezelschappen vaak aan theaters zijn verbonden en uitgebreid door het land toeren.

Dominerende dansvorm “Er was in Nederland jarenlang geen artistiek ijkpunt,” zegt Luc Deleau, mede-initiatiefnemer van Summer Dance Forever. “Eind jaren tachtig en negentig kreeg een gezelschap als Djazzex, dat geheel was gericht op jazz- en streetdancestijlen, geen subsidie meer. Er was voor professionele dansers geen werk en daarom was het voor dansvakopleidingen ook niet relevant om het als afstudeerrichting aan te bieden. De dynamiek die hoort bij een artistieke ontwikkeling was er in Nederland niet.” Maar ondertussen was urban ‘op straat’ en door tv-shows als ‘So You Think You Can Dance’ uitgegroeid tot de dominerende dansvorm en op battles kwamen steeds meer mensen af. Dat was voor Deleau, voormalig hoofd pr van Paradiso en hiphopliefhebber, de motivatie om er een festival omheen te bouwen. “Je kunt bij urban niet meer van een subcultuur spreken, je spreekt over miljoenen liefhebbers. De meesten van hen wonen in een stad: Tokio, New York, Amsterdam. Hiphop is een internationaal gedeelde stadsidentiteit rond muziek en dans die aansluit op deze tijd.” Urban heeft daarmee ook een toegevoegde waarde voor een the­a­ter­pro­gram­me­ring

Internationale top Door op het festival de internationale top van de urbandansgroepen te tonen en workshops en battles te organiseren, krijgt de Nederlandse scene ook een boost, zegt Deleau. “Dat een cultureel bolwerk als Stadsschouwburg Amsterdam als ‘officiële partner’ in het festival participeert, is een stap verder.” Een overwinning zelfs. “Urban heeft Afro-Amerikaanse roots, de dansstijlen zijn ontstaan in de getto’s. Er is doorgaans geen sprake van een regisseur of choreograaf; alles ontstaat vanuit improvisatie. Dat is wezenlijk anders dan wat je gewend bent in het theater.” Urban heeft daarmee ook een toegevoegde waarde voor een theaterprogrammering, meent Deleau: “Bij urban gaat het ook om de wisselwerking met het publiek, je kunt bij voorstellingen op je stoel gaan staan als je het mooi vindt en het is zeker de bedoeling dat je je laat horen. Het is heel toegankelijk, juist voor nieuwe publieksgroepen.” Na zes edities wordt Summer Dance Forever inmiddels ook in het buitenland gezien als plek om artistieke ambities waar te maken. Waar vanuit kunstkringen vaak wat neerbuigend naar urban dans werd gekeken, wordt nu het zelfvertrouwen van de gepresenteerde gezelschappen gewaardeerd. “De kritiek was vaak: die hiphoppers doen het alleen voor de show. Dansers, die vaak op straat zijn begonnen en via battles naam hebben gemaakt, willen steeds vaker hun verhaal vertellen in een theatervorm. En daar leent een podium van een schouwburg zich nou eenmaal beter voor dan de battlevloer van Paradiso.” Summer Dance Forever, nog tot 23/8 op diverse theaters en locaties in Amsterdam. www.summerdanceforever.nl

