Suffe schooldirecteur Anton en passief-agressieve juf Ank, wat is daar leuk aan?

Al tijdens het uitzenden van de eerste aflevering werden de makers van ‘De Luizenmoeder’ bedolven onder lof. En het enthousiasme houdt aan. Zo brak de komische tv-serie van AvroTros, over het reilen en zeilen op een basisschool, tot twee keer toe de terugkijkrecords.

De Gebroeders Rossig hebben het kleuterlied van juf Ank razendsnel omgetoverd tot een carnavalskraker. En afgelopen zondagavond zapten ruim 2,4 miljoen kijkers naar aflevering drie op NPO3, om smakelijk te lachen om de meedogenloze machtsstrijd tussen ouders op het schoolplein, de suffe schooldirecteur Anton, en de passief-agressieve juf Ank en haar politiek-incorrecte uitspraken. Wat zijn de troeven van deze succesvolle serie?

“Of het herkenbaar is? Absoluut niet. Ik lijk ook helemaal niet op juf Ank. Ik vind de serie gewoon zo goed omdat de humor zo ontzettend overdreven is. Maar ‘De Luizenmoeder’ is allesbehalve een afspiegeling van onze school, hoor.”

“Ik kijk elke week naar de serie en moet steeds zo lachen. Het is ontzettend overtrokken allemaal. Hoe het daar op die school aan toe gaat met die spastische ouders, dat kan écht niet. En af en toe schaam ik me bijna voor juf Ank en haar bokkensprongen.

“Ook dat kinderachtige kleuterliedje waarmee juf Ank haar les begint wordt aldoor nagezongen hier op school. En mijn collega heeft dat malle stop-met-zwaaien-licht nagemaakt en bij mij in de klas gezet. En in tegenstelling tot de serie, moesten de ouders er heel hard om lachen. Al helemaal omdat onze school net als die in de serie ‘De Klimop’ heet.

“Heb je de laatste aflevering gezien? Daarin verbiedt juf Ank een kind te trakteren omdat haar ouders dat niet in de Whatsappgroep van de klas hebben aangekondigd en een ander ook al jarig is. Nou, vandaag trakteerden er bij mij in de klas ook twee leerlingen, en reken maar dat hun ouders vanochtend grappen uit die scène opdisten.

Erik van Muiswinkel

cabaretier

"‘De Luizenmoeder’ is herkenbaar. Heel Nederland staat of heeft bij dat hek voor het schoolplein gestaan, iedereen kan zich op zijn minst een beetje identificeren met die gruwelijke mensen die van elke speelafspraak, ouderavond en schoolreis een probleem maken.

“De basisschool leent zich perfect voor karikaturen. Kijk naar ‘Koefnoen’, die hadden ook een sketch over dat onderwerp, genaamd ‘Ouders van de Karrekrak'. Dat terugkerende onderdeel van het programma was subliem, iedere keer moesten mensen daar enorm lachen.

“Los van ‘Koefnoen’ is het thema schoolplein nog niet zoveel behandeld, dat is ook een plus. Gek eigenlijk, dat niet meer makers op dat idee zijn gekomen. Het ligt zo voor de hand, enorm schokkend is dat wereldje helemaal niet. Daarom kan ik ook niet precies verklaren waarom ‘De Luizenmoeder’ de talk of the town is. Misschien hebben social media ermee te maken? Dat iedereen het er daar over heeft en er zo een soort van sneeuwbaleffect ontstaat?

En het is ook lichte, Annie M.G. Schmidtachtige opluchting, vermoed ik, dat we blijkbaar toch nog kunnen lachen om racistische grappen Erik van Muiswinkel, cabaretier

“En het is ook lichte, Annie M.G. Schmidtachtige opluchting, vermoed ik, dat we blijkbaar toch nog kunnen lachen om racistische grappen. Al vind ik dat onzin, want dat soort humor is helemaal niet het punt dat bezwaarmakers van racisme willen aankaarten.”