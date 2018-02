Stugge snaren, kapotte violen; instrumenten lijden onder kou

Buiten is het koud, binnen loeit de verwarming. Grote schommelingen in temperatuur en een extreem droge lucht zijn het gevolg. En dat is lastig voor muziekinstrumenten.

Neem het Bach Ensemble Amsterdam, dat dezer dagen van kerk naar kerk gaat om de 'Matthäus Passion' van Bach uit te voeren. "Afgelopen zondag in de Amstelveense Kruiskerk stonden de zangers te rillen van de kou, maar de violisten zaten toevallig in een zonnestraal", vertelt dirigent Paulien Kostense. "Door die warmte zakten de violen een kwarttoon."

De strijkers in het ensemble van Kostense spelen op darmsnaren. Die zijn extra kwetsbaar voor temperatuurschommelingen. Kostense: "Door de droogte knappen ze eerder. Ze zijn nu ook wat stugger, wat weerbarstiger om te bespelen. En de knoppen waarmee de snaren worden gestemd, kunnen plotseling losschieten. Ja, de muziek kan in dit jaargetijde wat valser klinken".

Scheuren Dit zijn nog maar kleine ongemakken, vergeleken met de problemen die vioolbouwer Matthieu Besseling deze week krijgt voorgeschoteld. "De droogte is niet prettig voor de zangbodems van strijkinstrumenten, piano's en klavecimbels. (De zangbodem is de bodem van bijvoorbeeld een vleugel die resoneert en de klank versterkt, red.) Die bladen zijn gemaakt van sparrenhout. Dat krimpt door droogte en kan scheuren. Ook de beenderlijm waarmee de onderdelen aan elkaar zijn gelijmd, droogt uit, waardoor de naden loslaten. Ik word nu elke dag wel een paar keer gebeld met de vraag of ik losse naden of scheuren kan herstellen. Volgende week, als de temperatuur oploopt, is dat weer voorbij." Wie zijn piano of viool tegen uitdrogen wil beschermen, kan de verwarming op 16 graden zetten Wat moet je doen om je piano of viool tegen de droogte te beschermen? Besseling: "Zorgen voor vochtiger lucht in huis. Ik heb een apparaat dat elke dag vijf liter water het atelier in blaast." Het alternatief is de kachel lager zetten. Zoals Gustav Leonhardt, de inmiddels overleden wereldberoemde klavecinist, deed in zijn oude huis vol klavecimbels. Besseling: "Als je in de winter bij hem was, moest je je jas aanhouden. Hij stookte het nooit hoger dan 16 graden. Dat willen we niet meer. Maar de luchtvochtigheid loopt soms terug tot tussen 20 en 30 procent. Slecht voor instrumenten en voor de keel van de mens". Besseling wil de problemen ook niet overdrijven. Nieuwe instrumenten hebben doorgaans nauwelijks last van de droogte, zegt hij. "Maar oude instrumenten die al een gerepareerde breuk hebben, zijn kwetsbaar bij dit weer."

Blazers Ook blazers klagen over het weer, bijvoorbeeld omdat de rieten waardoor ze blazen niet meewerken. Maar ook dat moeten we niet te zwaar opnemen, vindt hoboïst Bart Schneemann, die artistiek leider is van het Nederlands Blazers Ensemble. "Als het gaat vriezen, gaat iedereen klagen, vooral hoboïsten. Dat is logisch, want die rietjes zijn erg gevoelig. Een slecht riet werkt niet. Er zijn zelfs hoboïsten die daarom een luchtvochtigheidscontrolesysteem hebben in het doosje waarin ze hun rieten bewaren. Maar eigenlijk is dat onzin, want door je speeksel reguleer je zelf de vochtigheid van het riet. Alleen koperblazers klagen misschien terecht. Want zij zijn voor hun klank afhankelijk van soepele lippen." Als het gaat vriezen, gaat iedereen klagen, vooral hoboïsten. Dat is logisch, want die rietjes zijn erg gevoelig Dat klopt, zegt Brandt Attema, trombonist bij het Nederlands Blazers Ensemble. "Als je lippen droog zijn en strak staan, trillen ze niet goed mee. Veel blazers houden hun lippen daarom soepel met vaseline. Maar ik vind dat niet lekker spelen. Ik drink wel veel water en verdeel het studeren over de dag. En ik ga overdag niet schaatsen als ik 's avonds een belangrijk concert heb."