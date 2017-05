Stradivarius klinkt niet beter dan moderne viool

Het is niet de eerste keer dat de mythe van de Stradivarius door de wetenschap wordt ontzenuwd. Als toehoorders moesten raden of een onzichtbare violist een nieuw of een klassiek instrument bespeelde, zaten ze er vaak naast. Maar dan was de kritiek dat de echte experts, namelijk de violisten zelf, het verschil wel zouden horen.

Een paar jaar geleden onderwierp een groep Franse wetenschappers enkele beroepsviolisten aan zo’n test. Een blinde test, welteverstaan. Ook violisten is niets menselijks vreemd, en ook zij hebben dus de neiging om iets kostbaars hoger in te schatten. Een Stradivarius – er zijn er nog zo’n 500 in omloop – kost al gauw een paar miljoen, terwijl je voor een paar tienduizend euro een nieuwe topviool hebt.

De violisten kregen een lasbril op waardoor ze de instrumenten op het oog niet konden onderscheiden. Op de toon ook niet, zo bleek. Ze hoorden het verschil niet tussen de drie gloednieuwe en de drie klassiekers, twee Stradivariussen en een Guarneri.

Dat telt niet, oordeelde de muziekwereld. De test was op een hotelkamer uitgevoerd. Dat is alsof je een Ford met een Ferrari vergelijkt op de parkeerplaats van een supermarkt. De oude violen komen pas in een concertzaal goed tot hun recht. Pas daar blijkt de helderheid en draagwijdte van hun klanken.

Die uitdaging namen de Fransen aan. Ze vulden twee concertzalen, in Parijs en New York, met deskundig publiek: musici, muziekrecensenten, vioolbouwers en componisten. De violisten hadden wederom een lasbril op en speelden achter een scherm zodat ook de toehoorders niet wisten om welk instrument het ging. Ze speelden, met en zonder begeleiding van een orkest, delen uit de concerten van Brahms, Tsjaikovski en Sibelius.

Welke violen klinken het best, was de vraag. En welke vindt u het mooist? En natuurlijk: is dit een klassieker of een nieuw instrument? Het publiek had duidelijk een voorkeur voor de nieuwe violen. Die kon men ook het beste horen. Met of zonder orkest, dat maakte niet uit. Maar als ze moesten zeggen of ze naar een oude of nieuwe viool luisterden, zaten ze er vaak naast. Net als de violisten zelf overigens.

Het kan zijn dat de moderne vioolbouwers beter zijn geworden, concluderen de onderzoekers in het vakblad PNAS. Of dat de Stradivarius nooit zo veel beter was. “Hoe dan ook, het pleit is nu wel beslecht. Laten we ons richten op de vraag: wat maakt een viool goed?”

