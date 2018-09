Stormy Daniels bij RTL Late Night: 'Wat ik weet kan Trump ten val brengen'

Het was pornoactrice Stormy Daniels (39), de vrouw die zegt dat ze in 2006 seks had met Donald Trump toen hij nog de reality-ster was van zijn business-programma ‘The Apprentice’ (“You’re fired!”). Melania was toen net bevallen van zoon Barron Trump.

Huys is zelf verbaasd dat zij naar zijn Nederlandse show kwam, zonder betaling. Maar ze wil niet naar CNN, bang om iets te vergallen of uitspraken verdraaid terug te zien. Dus daar stond ze gisteren naast Huys in een goed gevuld kanten topje, en deed bevallig haar traditionele zinnetje: “Er is storm op komst”.

“Waarom eigenlijk dat zwijgcontract?” Ze pareerde de vraag met een grapje: ”Wie wil er nu vertellen over seks met Donald Trump?” Maar chantage van haar kant was het ook niet, dan had ze zelf wel een bedrag met meer nullen gevraagd.

Huys had haar vertrouwen gewonnen met een kort maar evenwichtig portret van haar leven (paardenmeisje met alleen een arme instabiele moeder wilde veearts worden maar had geen geld en ging strippen om het te betalen, tot ze daarvan niet meer loskwam) En toen kwam de vraag: Hadden jullie echt seks?. “Ja, hij zat in me” zei ze.

Vlak voor de verkiezingen van 2016 had Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen haar 130 duizend dollar zwijggeld betaald. Dat kan illegaal zijn volgens de wet voor verkiezingscampagnes; het bedrag geldt dan als te grote donatie van Cohen aan Trumps campagnekas. Trump noemde haar een leugenaar en ontkende alles. Maar onlangs liep Cohen over en gaf toe dat Daniels steeds al de waarheid sprak. Want dat ze als leugenaar werd weggezet, vond ze het ergste.

Als we het gehele interview mogen geloven, komt er een orkaan aan voor Trump. Maar even leek het er allemaal niet van te komen. Ze wilde niets zeggen over details omdat het haar rechtszaak kan schaden, zei ze binnen een kwartier. Uiteindelijk heeft ze toch veel verteld over haar eigen ervaringen.

Geen #MeToo-verhaal

Waaróm had ze eigenlijk seks gehad met Trump, die ze zelf niet aantrekkelijk vond? Ze gaf geen echt antwoord, want ze vreest dat een rechter zich tegen haar zou keren. Maar het was geen #MeToo-verhaal, hoe dominant en machtig hij ook is.” En hoe was het?, probeerde Huys verder. Nou het was ‘amusant en interessant’. En spijtig, zegt ze. Huys: “Waarom accepteerde je dat lage bedrag dan?” Ze wilde rust, voor haar dochter en haar huwelijk, dat nu alsnog op klappen staat. En ze wordt bedreigd, of soms in het nauw gedreven door nieuwsgierige Amerikanen. Zelf de openbaarheid zoeken ondanks dat zwijgcontract leek haar de beste bescherming, “dan weet tenminste iedereen wat er gebeurt.” Het is raar en stressvol om ‘een figuur van historische proporties te zijn’ die de president van de Verenigde Staten ten val zou kunnen brengen.

© RTL

Toen kwam de hamvraag. “Is er iets wat jij weet, wat binnenkort uitkomt, dat deze president neer kan halen? Haar antwoord maakte de hele studio en zelfs Twan Huys stil. “Ja, met een kans van fiftyfifty.” “Je wilt Trump echt ten val brengen?” “Ja”, zei ze vastberaden. “Ik kan mijn dochter een normaal, traditioneel leven geven, nog twee jaar, maar wat als hij iets stoms doet en op die rode knop drukt? Nu heeft ze nog vijftig, zestig jaar voor zich.”

Ik ben dan wel pornoactrice maar weet het verschil tussen goed en kwaad Stormy Daniels bij RTL Late Night

Ongelooflijk, dat Amerika een president heeft in wie het vertrouwen zo diep onder nul is gezakt. Stormy’s advocaat Michael Avenatti heeft volgens haar nog meer verhalen van andere vrouwen, en veel van haar eigen verhaal is ‘shocking’, zegt ze. Ze moest van hem lang naar een documentaire kijken over haaien die aanvallen, vertelde ze wel al. Eerst is het afwachten of haar zitting van 10 september doorgaat nu Michael Cohen primair wordt aangepakt.

Opmerking van Twan Huys, laat Stormy Daniels lachen 'dat klinkt smerig'. © RTL

Even nog resumeren hoe deze avond voor Twan Huys uitpakte. Heeft ze nu zo veel feitelijks gezegd? Nee, eigenlijk niet. Net als de ex van Pechtold, Anne Lok, woensdag. Wat Huys wel feilloos weet, is dat we bij zulke mensen al bij voorbaat aan de lippen hangen. We willen Stormy zelf zien vertellen, zelf inschatten hoe betrouwbaar ze is. Op mij maakte ze een goede indruk. “Ik ben dan wel pornoactrice maar weet het verschil tussen goed en kwaad.” En ze weigerde over Melania te speculeren.