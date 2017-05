Stop tijd en liefde in een programma en win die Nipkowschijf

Maakte ‘Floortje terug naar Syrië’ (Vara) kans? Floortje Dessing kreeg vorig jaar de eervolle vermelding en maakte nu een oprecht verhaal uit een oord waaruit je alleen daders, slachtoffers en oorlogsjournalisten hoort. Bijzonder, maar niet zo vol vakmanschap en research als de VPRO-reisseries ‘Droomland Amerika’ en ‘De Trek’.

En hoe zijn die te vergelijken met het totale absurdisme van ‘TreurTeeVee’ en de rijke, geloofwaardige jeugdserie ‘Alleen op de wereld’ van diezelfde omroep? Niet te doen.

Begin je trouwens over drama, dan zeg je ‘De Zaak Menten’ (Omroep Max), het verhaal van journalist Hans Knoop die de rijke kunsthandelaar Pieter Menten als oorlogsmisdadiger ontmaskerde. Deze meeslepende serie over onze eigen recente geschiedenis had die middag nog een nominatie te pakken.

Tijd en hart

Televisieprogramma’s zijn eigenlijk onmogelijk te vergelijken – wat ze met elkaar gemeen hebben is dat kastje waarin ze verschijnen. “Als makers ergens veel tijd voor nemen, betaalt dat zich uit”, zei een jurylid tenslotte simpel. “Tijd en hart”. Inderdaad, deze persprijs beloont werk dat niet is afgeraffeld en draait op vakmanschap, liefde voor het onderwerp, maatschappelijke betekenis en authenticiteit. Tegelijk zagen we de grote prestatie van ‘Wie is de Mol’ (AvroTros) en ‘Boer zoekt vrouw’ (KRO-NCRV) om zo lang al een stabiel miljoenenpubliek te kunnen binden. En Eva Jinek veroverde dit jaar knap een volwaardige plaats in het bastion van de talkshowhosts met haar eigen show en met Jeroen Pauw rond de verkiezingen.

Na vier uur vergaderen waren we eruit

Collega Renate van der Bas kon bij ‘De Wereld Draait Door’ vol plezier noemen dat Eva Jinek dit jaar de eervolle vermelding krijgt. De jury was dit jaar pas goed geraakt door ècht-echt op tv, programma’s die de rauwe werkelijkheid op een hoger plan tilden. Beau van Erven Dorens stapte op zwervers af en filmde maandenlang hoe ze gebruik zouden maken van tienduizend euro en een boekje vol hulpnummers. ‘The Amsterdam Project’ (van RTL, eindelijk ook eens een commerciële omroep in de race) werd een programma van lachen en huilen, van dankbaarheid en mislukkingen. Die hoorden er ook bij. Niet alles is simpel met geld en hulp op te lossen, liet Beau zien. Hij heeft al een tv-beeld op zak en behaalde nu een nominatie.

De derde kanshebber is docuserie ‘Schuldig’ (Human) over de complexe werkelijkheid van mensen met schulden in Amsterdam-Noord. Makers Ester Gould en Sarah Sybling werden al Journalist van het Jaar, wonnen een Tegel en tv-beeld èn trokken een miljoen kijkers – op zich al uniek voor een documentaire. Wie is er nu schuldig aan die opstapelende schulden? Ze belichtten de sores van alle kanten en wisten zelfs de deurwaarder sympathiek te maken.

Na vier uur vergaderen waren we eruit en bespraken we de maestro van de realiteitstelevisie aan wie zoveel makers schatplichtig zijn: Frans Bromet. Hij krijgt een verdiende Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn hele oeuvre.