Stoommachinemuseum heeft nu ook zijn Marten en Oopjen

In deze nationale museumweek staan elke dag machines 'onder stoom'. "We zijn ze al aan het opstoken", vertelt Jan Evers (78). Sinds zijn pensionering werkt hij als vrijwilliger in dit museum met een grote verzameling authentieke stoommachines uit fabrieken, maar ook uit schepen.

Stoomfanaten

Het in 1985 opgerichte museum in Medemblik, gevestigd in het Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen (1869), draait nagenoeg geheel op zo'n honderd vrijwilligers. De meesten zijn net als Evers echte stoomfanaten, maar hij is de enige die als scheepsmachinist nog op een stoomschip heeft gewerkt. Tot 1964 voer hij met de ss Iberia van de Hollandsche Lloyd op Zuid-Amerika. Toen was het afgelopen met de stoomtechniek, waarmee in Nederland halverwege de 19de eeuw de industrialisatie begon. Maar in het museum waan je je nog midden in het stoomtijdperk, met machines die allemaal nog kunnen draaien. Maar verwacht geen sissende geluiden en gefluit, waarschuwt Evers. Deze machines zijn geluidloos, omdat ze niet zoals bijvoorbeeld de stoomlocomotief een fluit hebben.

Model van de verticale Cochram stoomketel (40 x 40 x 50 cm) © RV

Het museum heeft ook een collectie stoommachinemodellen. Uit de nalatenschap van de heer J. H. Hergt kreeg het recent vier unieke modellen in bruikleen. Twee ervan zijn hier afgebeeld, een verticale Cochram stoomketel en een Jonel stoomtractor. Dergelijke stoomketels werden vaak gebruikt bij heistellingen, omdat ze gemakkelijk verplaatst konden worden. Aan de stoomtractor was een generator verbonden die voor verlichting zorgde, bijvoorbeeld bij een kermis.

Evers schat dat modelbouwer Hergt zo'n vijfduizend uur werk heeft gestoken in elk model. "Alles klopt tot in de puntjes en ze werken ook nog." Speciaal voor deze juweeltjes is een nieuwe ruimte ingericht in het Stoomtheater, het bezoekerscentrum. "Ze verdienen een ereplek", zegt Evers. "Deze kostbare modellen zijn voor ons de Marten en Oopjen van de stoommodelbouw."