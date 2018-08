Stonehenge geeft een geheim prijs: wie lagen er onder die megaliet?

Honderd jaar geleden zijn er de resten van 58 personen opgegraven. Ze waren gecremeerd en daarmee leek ook hun levensgeschiedenis in rook opgegaan. Britse en Belgische archeologen hebben nu nieuwe analysetechnieken gebruikt waarmee ze toch iets over de oorsprong van deze mensen kunnen zeggen.

Van de 25 individuen die ze hebben onderzocht, bleken er tien niet uit de regio te komen. Vermoedelijk kwamen ze uit Wales, schrijven de archeologen in het vakblad Scientific Reports, uit hetzelfde gebied waar ook de blauwe hardstenen megalieten vandaan komen. Zouden de stenen er te hunner ere zijn neergezet?

Die technieken maken gebruik van de zogeheten isotopenverhouding. Elke atoomsoort komt in diverse gewichtsvarianten (isotopen) voor; het koolstofatoom is doorgaans twaalf gewichtseenheden zwaar, maar er zijn ook koolstofisotopen van dertien of veertien eenheden. De isotopenverhouding van een hoeveelheid koolstof zegt iets over de herkomst van het materiaal of de ouderdom.

Tandglazuur

Die verhouding zie je ook terug in het menselijk lichaam en is een weerspiegeling van de bodem waarop de gewassen groeiden die een persoon heeft genuttigd. Bij de analyse van botresten kijken wetenschappers vaak naar het atoom strontium. Aan de strontiumverhouding in het tandglazuur kunnen ze vaak afleiden waar iemand vandaankomt.

Maar bij een crematie ging ook die informatie verloren. Tot nu toe althans. Met nieuwe technieken hebben de archeologen de strontiumverhoudingen

van schedelresten gemeten. Dat geeft iets andere resultaten. Omdat het tandglazuur bij de geboorte wordt aangemaakt en botten voortdurend worden ververst, zegt het tandglazuur iets over de geboortegrond en geven schedelresten een indicatie over iemands verblijfplaats in de laatste tien jaar van zijn leven.

Zo bleek dat zeker tien mensen die bij Stonehenge zijn begraven, hun laatste levensjaren in Wales hebben doorgebracht. En het hout dat voor hun crematie is gebruikt, kwam vermoedelijk ook uit Wales, suggereert een andere analysetechniek. Hun as zou dus na de crematie naar Stonehenge zijn vervoerd. Dat stemt dan weer overeen met de ontdekking, honderd jaar geleden, dat die as in leren zakken was verpakt. En laten die hardstenen megalieten uit Wales in eerste instantie net op die begraafplaats hebben gestaan. Waren het hun grafstenen?