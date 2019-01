In de openingsscène van ‘Broos’ van Conny Janssen komt in een paar minuten de hele levenscyclus voorbij. Twee dansers, gearmd, lopen in één rechte lijn over het toneel. Ze transformeren gedurende die ene beweging voorwaarts van krachtige mensen tot kromme oudjes die elkaar in evenwicht proberen te houden.

‘Broos’ is volgens de choreografe haar persoonlijkste voorstelling tot nu toe. Ze maakte de dansvoorstelling naar aanleiding van de aftakeling van haar moeder, voor wie ze al jaren zorgt. Hoe broos het leven is, wordt zo dagelijks in haar gezicht geslingerd.

Boeiend is dat ze hierbij niet alleen naar die van ouderen heeft gekeken, maar ook van peuters en adolescenten

Wellicht is dat de reden dat ‘Broos’ op sommige punten nogal expliciet is. Waar de choreografe doorgaans de poëtische abstractie opzoekt, heeft ze nu gekeken naar het uitvergroten van lichaamstaal. Boeiend is dat ze hierbij niet alleen naar die van ouderen heeft gekeken, maar ook van peuters en adolescenten. Stokoud, piepjong, in de bloei van het leven: iedereen is broos, wil Janssen maar zeggen.

Daarmee stijgt de voorstelling wel boven het particuliere uit. Dansers waggelen voetje voor voetje, gekromde rug, afhangende schouders. Even later schoppen ze onbeholpen hun ledematen voor zich uit, alsof ze hun eerste stapjes zetten. Daaruit ontstaan mooie miniatuurtjes: een duet waarbij een ‘oude man’ moet uitblazen op het bovenbeen van zijn ‘oude vrouw’. Die omarmt hem en kietelt zichzelf daarbij geestig aan haar zwabberende kipfiletjes.

Schurende rottigheid Janssens danstaal komt het best tot zijn recht in de ‘jeugdige’ groepsdansen. Op een ijzersterke soundscape van techno en contrabas van multi-instrumentaliste Maartje Teussink putten de dansers zich uit in een felle groepsdynamiek, maar de façade van zelfbewuste kicks en uitdagend schokschouderen is ook weer zó doorbroken. In deze dansen zie je hoe sterk Janssen zich in de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. Ongekunsteld mixt ze moderne dans met urban streetstijlen en clubdans. Janssens dans staat als een huis, voor jong én oud. Zoals in al haar voorstellingen treedt Janssen haar onderwerp uiterst integer tegemoet. Geen greintje échte frustratie over de aftakeling van haar moeder, de schurende rottigheid van zo’n proces wordt met de mantel der liefde bedekt. De dansers hebben als ‘oudjes’ dezelfde wijd opengesperde ogen als wanneer zij de ‘peuters’ vertolken – net zo nieuwsgierig naar het leven. Hoop- en respectvol zijn dan ook de woorden die je bij ‘Broos’ te binnenschieten. Eerder dan spannend en enerverend.

