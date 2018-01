Sting en Shaggy maken samen een album (we leven in vreemde tijden)

Shaggy, 49, inderdaad, de Jamaicaanse dancehallgrootheid die u misschien nog zult kennen van de enorme 90's hits 'Mr. Boombastic' en 'It Wasn't Me'. En Sting, 66, de Britse... Nou ja, Sting behoeft natuurlijk geen introductie.

Lees verder na de advertentie

De huidige manager van Sting werkte vroeger met Shaggy, en zo kwamen de twee afgelopen zomer met elkaar in contact. Het bleek te klikken. Dusdanig dat ze met een heel album komen, dat in april moet verschijnen.

Het eerste voorproefje daarvan verscheen deze week, een lekker eenvoudig popliedje in fruitig Caribische marinade. Sting zingt zijn refrein, Shaggy murmelt er op z'n Shaggy's doorheen. Niks mis mee, zo'n liedje waarvan je zin in de zomer krijgt. Wellicht is het zelfs de hit waarmee Shaggy in navolging van zijn dancehall-collega Sean Paul terugkeert in de hitparades.

Nu zat reggae natuurlijk al vanaf het begin in het muzikale dna van The Police, en Sting is natuurlijk een muzikale allesvreter. Aan muziekblad Rolling Stone vertelde de Brit hoe hij 'verrassing het allerbelangrijkste in muziek vindt'. En daarmee vat hij de samenwerking met de voormalige Jamaicaanse hitmachine aardig samen.

Meer Liedjes van de Week terugluisteren? Dat kan hier.