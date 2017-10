Stillevens van hout, steen, beton en golfplaat

Als je een goede voetballer bent, dan zit je er nauwelijks. De dug-out is voor trainers, verzorgers, reserves, geblesseerd uitgevallen of te zwak bevonden spelers. Het is dus nooit echt leuk als je in de dug-out zit en de wedstrijd zich voor je neus afspeelt.

Lees verder na de advertentie

De dug-out is een van de weinige gebouwtjes die nog in allerlei verschillende variaties te bewonderen vallen

Elke voetbalclub heeft er twee per veld. Eén dug-out voor de thuisploeg en één voor de gasten. En vroeger, ja vroeger, toen had elke club haar eigenhandig in elkaar geknutselde dug-out. De getimmerde of gemetselde dug-outs hadden dus ook hun eigen signatuur.

In het fotoboek 'De dug-out, een ode aan verdwijnend Nederlands cultuurgoed' hebben fotograaf Cor van der Meer en schrijver Arthur van den Boogaard deze verscheidenheid aan voetbalhuisjes proberen te verzamelen. Ze hebben er 59 geselecteerd. Het is hun poging de strijd aan te gaan met de teloorgang van het cultuurgoed, dat je in steeds mindere mate in het landschap ziet staan.

Variaties Met 'Dug-out' laten ze zien dat de eenvormigheid zo zijn grenzen heeft. Als u ooit naar de Nederlandse treinstations heeft gekeken, weet u wat ze bedoelen. Het eigen karakter en het eigen gezicht verdwijnt. De dug-out is een van de weinige gebouwtjes die, net als het brugwachtershuisje, nog in allerlei verschillende variaties te bewonderen vallen. De dug-out heeft lang stand gehouden tegen het gestandaardiseerde productieproces. Bij het bekijken van dug-outs kun je je nog verwonderen over de hersenspinsels en kronkels van de schepper. Dit boekje laat zien dat dug-outs het leven leuker maken. Je kunt dit plezierige boekje lezen als een aanklacht tegen de vooruitgang of tegen de dodelijke multifunctionaliteit, want helaas maakt ook de dug-out van hout en beton snel tempo plaats voor een kunststof-exemplaar dat goedkoop en onderhoudsvriendelijk is. Maar, je kunt het ook positief bekijken en je verpozen aan de vergankelijkheid en aan die onherroepelijke - en zogenaamde - vooruitgang. We kunnen onze individueel domweg niet wapenen tegen de sloophamer en de stortbak. Een aantal van de dug-outs in het boekje heeft helaas het loodje al moeten leggen, zoals het scheefgezakte exemplaar van DRL uit Rotterdam.