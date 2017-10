Stiekem tóch een zelfhulpboek over een leven zonder smartphone

Hans Schnitzler (1968) is filosoof en publicist. Zijn essays en columns verschenen onder meer in de Volkskrant en Hard Gras. Hij is columnist voor journalistiek platform Follow the Money en docent aan de Bildung Academie. In 2015 verscheen zijn boek 'Het digitale proletariaat'.

Reden om dit boek niet te lezen

Het is fijn dat Schnitzler dit boekje zo beknopt heeft gehouden, waardoor het heel toegankelijk blijft en bijna het karakter van een pamflet krijgt. Maar af en toe is zijn verslag net iets té kort: in de weergave van de ervaringen van de studenten. Dat is best een gemis, want de complete analyses, filosofische verkenningen en conclusies zijn op die ervaringen gebaseerd.

Schnitzler maakt melding van vijftien 'diepte-interviews'. Het was boeiend geweest om daar iets meer letterlijke passages van terug te zien. Nu is het toch een beetje alsof de beschouwer zijn conclusies presenteert, en van ons vraagt om maar van hem aan te nemen dat het empirisch bewijs overweldigend is. De studenten blijven enigszins verscholen achter korte citaten die allemaal dezelfde kant uit wijzen; we leren ze niet echt kennen.

Het is duidelijk dat ze - als kinderen van hun generatie - behoorlijk zware gebruikers van sociale media moeten zijn. Maar iets meer inzicht in hun specifieke situaties was interessant geweest. De beschrijving van een bezoek aan een park door een student, behoort - door de zintuiglijke details - tot de hoogtepunten van het boekje.