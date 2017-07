Sticks en Rico komen samen sterk terug

Elf jaar geleden is het inmiddels, dat rappers Sticky Steez en Phreako Rico met Opgezwolle samen een album uitbrachten. En toch voelen woorden als reünie of comeback zwaar overdreven. De Zwollenaren bleven solo en in diverse gelegenheidsformaties onophoudelijk muziek maken. Ze verschenen op elkaars albums en bij elkaars optredens.

Dat maakt hun nieuwe album ‘IZM’ wellicht minder bijzonder, maar zeker niet minder sterk. De plaat kwam over een periode van een half jaar op vaste avonden tot stand in de studio van producer Kubus, met wie beide rappers in het verleden veelvuldig samenwerkten. Waar de eveneens Zwolse producer op eerdere albums nog wel eens zijn eigen ruimte opeiste, stelt hij zich op IZM dienend op. Het biedt vrij spel voor de teksten.

Sommige nummers focussen sterk op een thema - vaderschap, seks -, op andere momenten volgen de zinnen elkaar schijnbaar lukraak op, maar altijd gaat er een sterke zeggingskracht vanuit - inhoudelijk, stilistisch of allebei tegelijk.

Het lijdt geen twijfel dat dit het werk is van mannen met jarenlange ervaring. Wonderwel zijn ze er in geslaagd om het plezier en de spontaniteit van hun vroegste werk op te roepen.

Hard werken Collega-rapper Ronnie Flex vertelde in een recent interview dat hij daar bij het maken van zijn tweede album moeite mee had. Waar zijn debuut op een haast magische manier tot hem kwam, was het dit keer hard werken. “Dat is zeer herkenbaar,” zegt Rico in een koffietent in zijn thuisstad. “Er is een hele wereld die over zijn schouder meekijkt. Dat kan de druk onbewust vergroten. Het wordt dan moeilijk om ongedwongen te schrijven. Zo heb ik het tenminste gevoeld, jaren geleden. Ik wist: elke zin die ik opschrijf, gaat iedereen horen. Daar had ik nu helemaal geen last van.” Sticks: “Als je begin twintig bent, is hiphop alles voor je. Voor ons betekent het nog altijd veel, maar het is niet écht belangrijk. Dat zorgt voor een vrijheid die je onmogelijk kunt voelen wanneer je jonger bent. Natuurlijk hebben we doelen en ambities. Het laatste wat we wilden was angstvallig teruggrijpen op dingen waarvan we weten dat het publiek het graag wil horen. “Het moest iets worden waarvan je zegt: dit is typisch Rico en Sticks, maar op een manier die ik nog niet van ze ken. Misschien vormt dat de drive om door te gaan. Streams, bezoekersaantallen; je kunt het heel belangrijk maken, maar dat is het niet. Je wordt morgen gewoon weer wakker.” Tekst loopt door onder afbeelding © RV

Wim Kieft-leventje Dat wakker worden gaat, in ieder geval voor Rico, niet langer met katers gepaard. ‘Dat Wim Kieft-leventje viel vies tegen’, rapt hij - een verwijzing naar zijn overmatig alcoholgebruik. Rico: “Het viel inderdaad vies tegen, daarom leef ik dat niet meer. Ik heb met mezelf afgesproken om het niet meer te verheerlijken. We hebben menig ode aan zuipen en smoken gebracht. Of we rapten: ‘Hier een zak snoep, je wordt thuisgebracht’.” Nu stelt Sticks op ‘Uggelie’: ‘Zin om te ontsnappen op M (chemische drug, red.), maar ik snoep verstandig.’ Rico: “Precies. Ik ben overal mee gestopt, behalve met roken. Dat zit me trouwens steeds meer dwars. Vooral omdat het totaal zinloos is. Van blowen en drinken voel je tenminste iets. Ik probeer het roken te compenseren door extreem veel te sporten, maar daarmee houd ik mezelf natuurlijk voor de gek.” De veranderde levensstijl is goeddeels terug te voeren op het vaderschap. Rico kreeg vorig jaar een zoon, Sticks een dochter. Op ‘Eigen Wereld’ rapte Sticks nog: ‘Ik zie het nieuws, het vliegt naar mijn keel / Op die momenten weet ik zeker dat ik geen kinderen wil / Maar waarschijnlijk...’ Sticks: “‘...ben ik egoïst, neem ik twee kids en laat ze leven in het gekkenhuis dat deze wereld is.’ Ik heb regelmatig aan die tekst teruggedacht. Inmiddels ben ik van mening veranderd. Een kind hebben is het mooiste wat er is. Ik doe mijn best om mijn dochter zo goed mogelijk de wereld in te sturen. Dat kan die wereld een stukje beter maken.”

Beter dan ooit Over die wereld is hij tegenwoordig een stuk optimistischer. Sticks: “Als je naar de cijfers kijkt, gaat het beter dan ooit. Er is minder oorlog, er is meer welvaart. Alleen het klimaat, hè? Maar zelfs dat. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Klimaatakkoord en direct staat China op. Veel dingen regelen zichzelf. Ik ben ook ineens weer positief over Europa. Rechts populisme redt het niet. Macron is de grootste; niet Le Pen. Wilders heeft de verkiezingen verloren. In Duitsland krijgen populisten geen voet aan de grond. Dat is toch top? “Alleen Trump, dat is absurd. Ik kan daar niet bij. Nou ja, elk volk krijgt de leider die het verdient, toch? Nee, dit is allemaal te kort door de bocht, dat weet ik ook wel. Overal zit haken en ogen aan, maar als we daarover beginnen, zitten we hier morgen nog.” Tekst loopt door onder afbeelding © RV

Kinderfoto’s Op ‘Eigen Wereld’, de zwanenzang van Opgezwolle uit 2006, stond ‘Elektrostress’, een solonummer van Rico met een dystopische tekst over een door technologie geleide wereld. Het thema - internet, privacy en hoe die dingen samenhangen - komt op IZM nog steeds in zijn teksten voor. Rico: “Het zijn vooral kleine dingen die ik vervelend vind. Dat je allemaal wasmachine-spam krijgt als je een wasmachine hebt uitgezocht bijvoorbeeld. Ik zet geen foto’s van mijn zoontje op internet, hooguit vanaf de achterkant. Jammer eigenlijk; ik heb erg mooie foto’s van hem, maar ik kan hem geen toestemming vragen.” Sticks: “Dat is volgens mij echt iets van onze generatie. Onze kinderen groeien op met het idee dat ze online geen privacy hebben. De kinderfoto’s van mijn dochters toekomstige klasgenoten zijn waarschijnlijk overal te vinden. Ik stel me voor dat ze op een gegeven moment zegt: ‘Wat is dit voor gekkigheid, pa? Stel je niet aan’.” Zelf is Sticks online steeds minder zichtbaar. Zijn vrij populaire twitter-account heeft hij enige tijd geleden opgedoekt. Sticks: “Ik was er helemaal klaar mee. Als je een positief verhaal wil horen moet je niet op Twitter zijn. Ik had ook geen zin meer om alles mee te krijgen. Mijn relatie met sociale media is altijd lastig geweest. Ik dacht dat ik het nodig had voor promotie en zo. Maar waarom? We hebben niet voor niets een platenmaatschappij. Laat die het maar regelen.”

