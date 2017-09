Sterzangers in spe en één die het al is

Op een concours zing je je in de kijker bij mensen die er in het vak toe doen, doe je podiumervaring op, leer je omgaan met eventuele plankenkoorts en deel je succes en tegenslag met jonge collega's, die aan het begin van een concours allemaal in hetzelfde schuitje als jij zitten.

Over Damrau kom ik zometeen nog te spreken, maar eerst wil ik het hier hebben over haar jonge collega's die afgelopen dinsdag in de halve finale stonden van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in Den Bosch. Voor een jury van grootheden als Cheryl Studer, Eva Wagner, Jennifer Larmore en Sergei Leiferkus legden 21 vocalisten in zo'n twintig minuten hun vocale ziel en zaligheid bloot. Zeven van hen hoorden aan het eind van een lange dag en avond dat ze door mochten naar de grote finale, die vanavond in Eindhoven plaatsvindt (live te horen via NPO Radio 4).

Zhang zong als 13de en had als enige een rode robe aan. Mij lijken dat goede voortekenen

Zingen is iets universeels, en toch ontkom je op zo'n dag niet aan het gevoel dat je appelen met peren moet vergelijken. Een kekke coloratuursopraan die met gemak topnoten uit haar keel tovert, sorteert nou eenmaal een ander, spectaculairder effect dan een rustige bas die de kelders van zijn stem opzoekt. Om dat verschil wat op te vangen moest iedereen dinsdag het mooie lied 'Lunam, ne quidam Lunam' van Monique Krüs zingen - in het Latijn, een taal die voor iedereen onbekend is, of je nu uit Polen of uit China komt.

Voorronde in China En uit China komen er dit jaar velen. Het IVC heeft er goed aan gedaan om in dat grote land met een enorm reservoir aan strotten een voorronde te houden. Met resultaat, want tenor Yongxi Chen en mezzo Yajie Zhang drongen tot de finale door. Ze zijn even jong (25), Chen heeft vooral stem en Zhang stem én interpretatie. Zhang zong dinsdag als dertiende en had als enige een rode robe aan. Mij lijken dat goede voortekenen. Maar bovenal, zij overtuigde mij, niet alleen als stem, maar als zangeres. Mocht Zhang vanavond winnen, dan is het nog maar de vraag of zij een carrière tegemoet gaat als die van Damrau. Dat is van zoveel factoren afhankelijk. Bij Damrau kwamen die factoren allemaal samen, waardoor ze donderdag als ster kon optreden tijdens de RCO Opening Night, het black-tie-gala waarmee het Concertgebouworkest in aanwezigheid van koningin Máxima het seizoen officieel opende. 'Glitter and be gay'. Dat lijkt me een goed motto voor de finalisten vanavond Damrau zong, begeleid door het orkest en dirigent Thomas Hengelbrock een paar aria's van Mozart. Die van de gravin uit 'Le nozze di Figaro' bracht ze, verfijnd en vol vervoering, vanaf een van de zijbalkons. Daardoor kon zo ongeveer de helft van de zaal haar niet zien, en dat leidde weer tot gemopper tijdens het toetje van het buffet. Maar na een scherpe uitvoering van Dvoráks Achtste symfonie serveerde Damrau onverwacht zelf een toetje. In een deels oranje robe kwam zij kwinkelerend, pruilend, lachend, coloraturend en overdonderend de trap af om Cunegonde's aria uit Bernsteins 'Candide' te zingen: 'Glitter and be gay'. Dat lijkt me een goed motto voor de finalisten vanavond.

