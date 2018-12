Sterke performer schept in ‘Onze Henry’ aangename verwarring

Clichés ontregelen, dat kan Henry van Loon als de beste. In zijn vijfde soloprogramma 'Onze Henry' speelt hij diverse keren het stereotype van de Brabantse machoman, die houdt van motorrijden en karten en die vrouwen maar ingewikkeld vindt.

Een overbekend mikpunt van spot natuurlijk op het Nederlandse cabaretpodium. Maar waar de botte Brabander bij iemand als Theo Maassen daarnaast ook altijd sympathie kweekt en gelaagd is, creëert Van Loon de maximale ironische distantie. Zijn Brabander is zo over de top in zijn simpelheid en oppervlakkigheid, dat het absurd wordt.

Van Loons persoonlijke verhaal en zijn talent voor het ontregelen van clichés zitten elkaar wel een beetje in de weg

De Brabander is slechts een van de vele personages die in 'Onze Henry' in een moordend tempo de revue passeren. Van Loon springt moeiteloos van de kakkineuze makelaar, via de overmoedige oma met haar e-bike, naar de hipster op zoek naar zichzelf in Thailand. Meestal nemen de verhalen die zij vertellen vroeg of laat een absurdistische wending, zoals wanneer de hipster besluit een onenightstand te doen met een aap. Dat wekt een aangenaam soort verwarring. Je wordt eerst volledig meegevoerd in een clichéwereld, om daar vervolgens onverwachts met harde hand weer uitgetrokken te worden.