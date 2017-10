Sterke Mathurin vertrekt niet met stille trom

Als cabaretière Jetty Mathurin de vier dames voorstelt die het stokje van haar over moeten nemen, roemt zij ze een voor een. En ze benoemt dat ze allemaal een andere kleur zwart zijn. Dan onderbreekt ze zichzelf, verzucht dat ze dat van haar psychiater niet meer mag doen: duiden. Zeggen dat ze zwart zijn, want wat doet het er toe? "Het zijn vier prachtige, krachtige vrouwen."

'De overdracht', zoals Mathurins voorstelling heet, is haar laatste in het theater. Ze is moe zei ze niet zo lang geleden al in deze krant. Mathurin wil verbinden, maar voelt daar niet altijd meer de energie voor. Maar ze vertrekt niet met stille trom, dus heeft ze maar liefst vier dames mee die haar zouden kunnen opvolgen. Stacey Esajas, Jasmine Sendar, Farida van den Stoom en Jeritza Toney komen auditie doen, maar voor welke rol precies is niet duidelijk. Ze hebben alle vier hun eigen kwaliteiten en mogen hun zegje doen over het thema 'overdracht'. Dat levert goedbedoelde clichés op waar niemand iets op tegen kan hebben: wees eerlijk, heb respect voor de ander, kom op voor jezelf. Toney zorgt voor een kippenvelmoment als zij haar gitaar weglegt en zegt wat ze juist niet wil overdragen: schulden, angsten en frustraties.