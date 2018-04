Sterke film over een vrouw die haar verkrachters aanklaagt

★★★★☆

Lees verder na de advertentie

In Tunesië geldt een verkrachte vrouw als 'het slijk der aarde'. Regisseuse Kaouther Ben Hania baseerde haar film 'Beauty and the Dogs' op een waargebeurde verkrachtingszaak.

Kaouther Ben Hania weet precies wat ze wil vertellen en hoe ze het wil vertellen. In negen kraakheldere 'long takes' die genummerd zijn als de hoofdstukken van een roman ontspint zich het verhaal van de 21-jarige Mariam die op een studentenfeest in Tunis een leuke jongeman ontmoet met wie ze een ommetje gaat maken.

Maar in hoofdstuk twee is het meteen mis. Mariam loopt ontredderd over straat, gesteund door Youssef, de jongeman die ze zojuist heeft ontmoet. Ze is verkracht door twee politieagenten. Youssef heeft haar niet kunnen helpen. Hij is door een derde agent naar een pinautomaat geleid. Terwijl Mariam werd verkracht, werd hem geld afhandig gemaakt. En zo begint een lange, nachtelijke dwaaltocht langs kil verlichte ziekenhuizen en politiebureaus. Want overal waar ze komt, wordt ze aangestaard, afgewimpeld en beschimpt.

Ben Hania toont een gruwelijk repressieve samenleving, gekenmerkt door een hui­chel­ach­ti­ge, conservatieve moraal

Ben Hania baseerde haar film op een zaak rond een Tunesische studente die in 2012 aangifte probeerde te doen van verkrachting door twee agenten en te maken kreeg met slachtofferbeschuldiging ofwel schuldvraagomkering. In de film proberen ze de jonge vrouw in het dunne jurkje onbehoorlijk gedrag in de schoenen te schuiven, waar een gevangenisstraf van een half jaar op staat en een fikse geldboete.

Ben Hania toont een gruwelijk repressieve samenleving, gekenmerkt door een huichelachtige, conservatieve moraal waarin vrouwen moeten zien te navigeren. We zien de restanten van een dictatuur waarin de politie oppermachtig was, maar ook een land waar in 2011 een revolutie plaatsvond en waar een jonge vrouw zich niet langer laat intimideren. Het slotbeeld waarin ze de aangereikte sluier als een wapperende cape ombindt, toont heel subtiel een nieuwe superheld.