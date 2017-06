Stel je voor dat je gewoon opstaat en gaat

Als ik te lang naar iets moet kijken neem ik niet meer op wat ik zie. Dan dwaal ik af met mijn gedachten of ga ik mezelf observeren. Uitkijkpunten zijn niet echt aan mij besteed, vuurwerkshows ook niet, of al te wijdlopige landschapsbeschrijvingen in een roman.

De nieuwste roman van de Zwitser Peter Stamm opent met een gedetailleerde beschrijving van een tuin. Ik las de alinea vier keer voor hij tot me doordrong en na die inspanning vond ik het zonde om niet verder te gaan. Gelukkig, want ‘In geen velden of wegen’ is een intrigerend boek. Laat je door de saaie titel niets wijsmaken.

Thomas verlaat zijn vrouw Astrid en hun twee kinderen. Het gezin is net terug van vakantie als hij vertrekt. Op een avond loopt hij gewoon weg, door het tuinpoortje, langs de huizen van de buren, de wijk uit, over het industrieterrein en dan verder. Hij loopt door tot hij de Zwitserse Alpen bereikt en eenmaal daar loopt hij nog verder.

Waarom Thomas wegloopt weten we niet precies. Ook niet wat er in hem omgaat als hij zijn eerste nachten buiten doorbrengt. Wel weten we wat er dan in zijn broekzakken zit: een sleutelbos met een heel klein zaklampje, een mesje, tandzijde, een aansteker, een linnen zakdoek en iets meer dan driehonderd franken.

Stamm observeert, noteert de feiten en geeft zo nu en dan een droge beschrijving van een gemoedstoestand (“Hij voelde zich heel moe”). Hij houdt afstand van zijn personages, zo lijkt het, maar in de details die hij beschrijft komt hij juist dichtbij.

In de verdronken fruitvliegjes uit het halfvolle glas wijn dat Thomas thuis laat staan. In Astrids aarzelende manier van doen als ze zich realiseert dat hij voorlopig niet terugkomt. En in de omgevingsbeschrijvingen. “Ik gebruik de observaties van mijn personages om te laten zien hoe ze zich voelen”, zei Stamm in een interview met The New Yorker, “Ik hou niet van gepsychologiseer.” Vandaar dat openingsbeeld van de tuin, ‘een donkere kerker waar geen ontkomen aan was’ zodra ’s avonds het laatste licht eruit verdween.

Details

Een soortgelijk empathisch vermogen is ook zijn personages niet vreemd. Regelmatig stellen ze zich voor hoe het elders zou kunnen zijn, tot in de kleinste details. Of dat nu in het hoofd van een ander is of in een andere plaats in de ruimte of tijd. “Er was maar een kleinigheid nodig geweest of alles zou anders zijn gelopen”, denkt Astrid als de politie haar vertelt dat Thomas vermoedelijk in de bergen is verongelukt.

Ze stelt zich voor wat er gebeurt als zijn lichaam wordt gevonden, alsof het al zover is: “Er was een lijk dat was geborgen door mensen met een naam, een beroep, een gezin, er waren kleren en schoenen en een rugzak met proviand en wat uitrusting. Alle feiten konden worden nagelezen, alle bewijsmiddelen waren aanwezig, maar wat betekenden die?”

Dat is de inderdaad de vraag. Er zijn een man, een vrouw en twee kinderen, er was een vakantie en een thuiskomst, en toen weer een vertrek (of daar nog een terugkomst op volgt zeg ik niet). Dat zijn de feiten, maar wat betekenen ze? Wie is Thomas? Wie is de man die in een opwelling zijn vrouw en kinderen verlaat?

Heel even wordt Stamm expliciet, als Thomas een rotsmassief beklimt vol spleten en gaten. “Hij zat gevangen in een labyrint van rotsen, maar de vage angst die hij voelde had minder daarmee te maken dan met de gedachte dat hij zijn doel had bereikt, dat hij, zelfs als hij een pad vond, niet wist hoe hij verder moest.” Dus deze wankele hoogte was zijn doel. Hier laat Stamm ons even rechtstreeks de diepte in kijken.

Oordeel: Intrigerend, sober, afstandelijk, zonder psy­cho­lo­gi­se­ren

De rest is vooral beschrijving van plaats en handeling, op zo’n manier dat je er deel van uitmaakt én erbuiten staat, zoals je tegelijk Thomas bent en hem van een afstand volgt, of Astrid, of zelfs de kinderen. Zoals je tegelijk jezelf kunt zijn en jezelf kunt gadeslaan. Op die manier, dus zonder veel gepsychologiseer, laat Stamm zien wie zijn personages zijn, en wie je zelf kunt zijn als je je oude leven achterlaat; stel je eens voor: dat je gewoon opstaat en gaat.