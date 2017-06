Steekhoudende gronden vond je oorspronkelijk vooral op het platteland

Van oorsprong heette grond die niet afbrokkelt als er een spa in gestoken wordt steekhoudend

Lees verder na de advertentie

Het eerste deel van steekhoudend is inderdaad hetzelfde woord als steek in 'geen steek' (niets). In beide taalvormen betekent steek in essentie punt of puntig voorwerp. Wat betreft 'geen steek' komt dat het best naar voren in de uitdrukking 'geen steek uitvoeren', die ontleend is aan de naaikunst en letterlijk wil zeggen dat naald en draad niet ter hand worden genomen. Bij de uitdrukking 'geen steek zien' moet van oorsprong gedacht worden aan geen punt voor ogen hebben om naar te kijken.

Steekhoudend is afgeleid van de uitdrukking steek houden. Van oorsprong heette grond die niet afbrokkelt als er een spa in gestoken wordt steekhoudend. Steekhoudende grond is dus letterlijk grond die samenhang vertoont en bij het spitten niet uit elkaar valt.

Sinds de 18de eeuw worden steek houden en steekhoudend meestal figuurlijk gebruikt in de betekenis standhouden. Gewoonlijk wordt van bewijzen, redeneringen en argumenten gezegd dat ze steekhoudend zijn als ze bestand zijn tegen kritiek. Zo figureert in de roman 'Brieven van Abraham Blankaart' (1787-1789) van Wolff en Deken een man die 'geen een steekhoudend bewys kon geeven voor Gods bestaan'. Ook de combinatie 'steekhoudende gronden' wordt sinds eind 19de eeuw meestal figuurlijk gebruikt. De uitdrukking betekent 'valide redenen' en als iets 'op steekhoudende gronden' is aangetoond, is er dus geen speld meer tussen te krijgen.

tdb@taalbank.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.