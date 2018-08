Stedelijk Museum wil schoon schip maken: Beatrix Ruf niet welkom als adviseur

Volgens de Amsterdamse omroep AT5 wilde de raad van toezicht Ruf een adviseursrol geven. In oktober nam ze ontslag na publicaties in NRC over vermeende belangenverstrengeling. Ze zou naast haar baan veel geld verdienen als adviseur van kunstverzamelaars. Volgens Ruf ging het vooral om geld dat voortvloeide uit advieswerk voor haar aantreden en zou de raad van toezicht hebben ingestemd met haar bijbanen.

Een extern onderzoek wees uit dat ze er geen eigen kunstadviesbedrijf op na hield. Haar bijverdiensten waren afkomstig van functies die de raad van toezicht had goedgekeurd. Wel had ze transparanter moeten zijn over een bonus van 1 miljoen Zwitserse frank (ruim 860.000 euro) van een Zwitserse uitgever die ze had geadviseerd bij kunstaankopen. De onderzoekers verwijten haar dat ze daarmee 'de ongeschreven regels van goed bestuur' heeft overtreden. Ook hebben ze kritiek op het optreden van de raad van toezicht.

Volgens Sieburgh zou de kans op een positief advies van de ondernemingsraad over een adviesfunctie voor Ruf erg klein zijn. Bovenal past haar terugkeer niet in het streven om met een schone lei te beginnen. Nadat eerder al drie leden van de raad van toezicht waren opgestapt, volgden deze week de overige leden om Truze Lodder niet voor de voeten te lopen. Zij gaat als tijdelijk voorzitter op zoek naar nieuwe toezichthouders.

