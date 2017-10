Stedelijk Museum mengt zich in het vreemdelingendebat

De eerste foto is een close-up. Een man in T-shirt ligt met zijn ogen dicht op een kiezelstrand, hoofd net iets te ver naar achteren. Boven in beeld strekt de zee tot de horizon. Aangespoeld, denk je meteen. Bij de tweede foto staan er voeten naast het hoofd, mannenvoeten in sandalen, benen in politiebroeken. Een reflectiescherm om een foto te maken. Klik, de camera zoomt verder uit.

De laatste foto uit de serie toont een ander perspectief: terwijl op de achtergrond de fotosessie met het reflectiescherm doorgaat, ligt op de voorgrond iemand te zonnebaden, zijn hoofd verstopt achter de Corriere della sera. 'Vingerafdrukken van immigranten' kopt de voorpagina.

Verwarring zaaien Barbara Visser (Haarlem, 1966) maakte deze fotoserie in 2002, toen verdronken Marokkaanse migranten aanspoelden op het strand van Nice, deze 'drenkeling' was in werkelijkheid een acteur. De foto's verspreidde ze in de Zuid-Franse stad als posters. Ze wilde verwarring zaaien met de beelden: hoe breed is het kader waarin je zo'n nieuwsbericht binnenkrijgt? En wat zijn zulke close-ups waard, als je niet het hele verhaal kent? De keuze voor een actueel, politiek onderwerp hoort bij de nieuwe koers van het Stedelijk in Amsterdam Het Amsterdamse Stedelijk toont de serie in de tentoonstelling 'Ik ben een geboren buitenlander', een expositie met kunst uit de eigen collectie. Het hoort bij de nieuwe koers, ingezet door directeur Beatrix Ruf: twee derde van het museumgebouw zal na de korte verbouwing werk uit de eigen collectie van in totaal zo'n 90.000 kunstwerken tonen. Ook de keuze voor een actueel, politiek onderwerp hoort bij die nieuwe koers. ‘Godenzonen’ van Gillion Grantsaan. © RV Gert Jan van Rooij Deze tentoonstelling gaat, net als de serie van Visser die het museum in 2003 kocht, nadrukkelijk niet alleen over 'vluchtelingen'. De vraag is veel breder: buitenlanders, wie zijn dat? Hoelang blijf je dat, en hoe verandert dat je perspectief? Het Stedelijk toont drie varianten: kunst van kunstenaars die zelf migreerden, kunst óver migranten, en kunst waarin migratie meer abstract een rol speelt.