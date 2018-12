Stedelijk Museum Amsterdam maakt schoon schip

Op de valreep van 2018 heeft het gemeentebestuur vier nieuwe toezichthouders benoemd. Truze Lodder wordt de voorzitter van de nieuwe raad. Ze was deze zomer al aangetreden als tijdelijk voorzitter om de rust te herstellen bij het Stedelijk. Dat was nodig omdat het museum een roerige periode doormaakte na het ontslag van artistiek directeur Beatrix Ruf. Ze vertrok nog geen drie jaar na haar aantreden onder druk van de toenmalige toezichthouders, na publicaties over vermeende belangenverstrengeling. Op dat punt werd ze later vrijgepleit, al was ze wel onvoldoende transparant geweest over haar hoge neveninkomsten.

De vier nieuwe toezichthouders zijn ondernemer Carla Aalse, hoogleraar Henriëtte Prast, schrijver Maarten Doorman en advocaat Homme ten Have. Het vijfde lid, Jos van Rooijen, zat er al. De Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani zegt alle vertrouwen te hebben in de nieuwe raad, die nu als eerste belangrijke taak heeft om een opvolger te vinden voor Ruf.

Om het museum een nieuwe start te laten maken, zijn begin deze week ook alle vijf bestuursleden van het Stedelijk Museum Fonds afgetreden. Dit fonds haalt geld binnen van particuliere sponsors als ondersteuning voor aankopen en tentoonstellingen. Het enige wat er nu nog moet gebeuren in het kader van het schoon schip maken, is het afronden van de zaak-Ruf. Voor het einde van het jaar moeten nog een paar ‘rafels’ worden afgehecht, maakte interim-directeur Jan Willem Sieburgh vorige maand bekend. Wat die ‘rafels’ zijn, wil hij niet zeggen. Een schadeclaim voor Ruf is in ieder geval niet aan de orde.

