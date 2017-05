Staatsbezoek met de fictieve koning

Om het gebrek aan persoonlijkheid van de Belgische koning Filip te typeren, maakte iemand ooit de grap: 'er stopte een lege auto voor het paleis en koning Philippe stapte uit'. Zo is ook de persoonlijkheid van de fictieve Belgische koning Nicolaas III in deze schijnbaar ingetogen maar stiekem bijtende mockumentary van Peter Brosens en Jessica Woodworth.

Tijdens een staatsbezoek aan Turkije raakt Nicolaas geïnspireerd door portretten van Mustafa Kemal Atatürk, stichter van de Turkse republiek. Net voordat de delegatie een telefoontje krijgt dat Wallonië zich van Vlaanderen heeft afgescheiden. Ze moeten onmiddellijk terug naar Brussel maar de Turken laten hen niet gaan omdat er gedoe is met het vliegverkeer. Bijtend commentaar tussen de regels: het zou de Turken niet verkeerd uitkomen als het land waar de EU zetelt uit elkaar zou vallen. Op aanraden van een meereizende documentairemaker die is ingehuurd om een vleiend portret van de koning te maken, vluchten ze Turkije uit en reizen via de Balkan terug naar Brussel. Was tenminste het plan. Maar bij de eerste de beste afslag raken ze hopeloos verdwaald.

Je kunt het een mockumentary noemen maar het is geen film die mensen voor gek zet. Niet dat de humor ontbreekt - Nicolaas die op de achtergrond parmantig door het beeld stapt terwijl iemand een portret van een groep vrouwen probeert te maken is hilarisch - maar de meeste personages, die we in onderonsjes leren kennen, zijn eerder tragisch dan komisch. Wat resteert, naast een glimlach, is het besef dat dit instituut hopeloos uit de tijd is.

