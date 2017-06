Sprakeloos heeft niet de intimiteit van het boek

In zijn autobiografische bestseller 'Sprakeloos' beschreef Tom Lanoye hoe zijn moeder na een lang leven in de slagerij en op de bühne van het lokale amateurtoneel in een jaar tijd door twee beroertes werd getroffen. 'Ze verloor eerst haar spraak, dan haar waardigheid, dan haar harteklop', schreef Lanoye op de eerste pagina.

In Hilde Van Mieghems verfilming van de roman spreekt schrijver Jan Meerman die woorden pas aan het eind uit. Het is één van de vele ingrepen die Van Mieghem en scenarist Bert Scholiers moesten doen om van de roman een film te maken.

Het is lovenswaardig dat niet voor de makkelijke oplossing van voice-over is gekozen

Is die poging gelukt? Nee. Er zitten ontroerende momenten in de film, maar die worden tenietgedaan door een aantal versleten keuzes, zoals de gepolijste flashbacks die het leven van moeder Josée moeten vertellen.

Het is lovenswaardig dat niet voor de makkelijke oplossing van voice-over is gekozen, wat verleidelijk moet zijn geweest door de ik-vorm in het boek. Maar het creëert wel een probleem: het zorgt ervoor dat je van buitenaf naar Meermans pijn en twijfels moet kijken en daarvoor worden niet altijd even overtuigende oplossingen gevonden.

Het grootste euvel is dat de film nogal wisselend van toon is. Tegenover een persoonlijke, intieme scène waarin Meerman zelf de luier van mama verwisselt, omdat de verpleging op zich laat wachten, staat een schreeuwerige, ongeïnspireerde scène waarin de hoofdrolspeler zich uit frustratie bezat en dan op straat wordt gesmeten.

De film raakt zelden aan het indringende drama dat Lanoye op papier zette. Wie was deze vrouw? Aan het eind weet je het nog niet.

