Spotgoedkope Ronja de roversdochter moet kinderen aan het lezen krijgen

In de nacht dat Ronja geboren wordt, woedt er een onweer boven de bergen en vliegen de vogelheksen krijsend door de inktzwarte lucht. Een bliksemschicht splijt de burcht van haar vader, roverhoofdman Mattis, in tweeën. Voortaan gaapt er een diepe kloof die de Hellepoel wordt genoemd. Aan weerszijden van die afgrond speelt zich een van de meest legendarische scènes uit de jeugdliteratuur af.

Aan de ene kant staat Mattis, aan de overkant zijn aartsvijand Borka, die met zijn roversbende zijn intrek heeft genomen in de andere helft van de burcht. Mattis heeft Birk, de zoon van Borka, gevangengenomen; de jongen ligt gekneveld in de kerker. Pas als Borka vertrekt uit de burcht, krijgt hij zijn zoon weer terug, zegt Mattis.

Tegen de stroom in

Hoe wreed, hoe onrechtvaardig is dat in de ogen van Mattis' eigen dochter Ronja. Zij is in het geheim met Borka bevriend geraakt en beschouwt hem als haar broer. Buiten zichzelf van woede neemt ze een aanloopje, zet ze zich af en suist ze over de Hellepoel - recht in de armen van de vijandelijke rovers. 'Mattis zag haar springen en slaakte een kreet. Een kreet als van een wild dier in doodsangst. Zoiets afgrijselijks hadden zijn rovers nog nooit gehoord.'

Het is een haast onmogelijke opgave voor een kind: om te moeten kiezen tégen je eigen ouder. Maar Ronja doet het. Ze lijkt op haar vader, is even wild en stijfkoppig, maar er is een verschil: Ronja drijft niet mee op de stroom, maar laat zich leiden door haar sterke rechtvaardigheidsgevoel. Daarom piekert ze niet, maar springt ze. In blinde drift levert ze zichzelf uit en redt daarmee de waardigheid van haar vriend. Haar vader breekt. 'Ik heb geen dochter meer', beweert hij. Zo volgt een nieuwe oorlog: een zomer lang zwijgen tussen vader en dochter, twee koppige karakters die zielsveel van elkaar houden, maar onvermijdelijk botsen.

De Zweedse Astrid Lindgren (1907-2002) schreef 'Ronja de roversdochter' in 1981. Ze was 74 jaar, een overtuigd humanist, had een glansrijke carrière achter de rug en klom nog steeds in bomen. Geëngageerd als ze was, zette ze haar naamsbekendheid in voor vluchtelingenkinderen, dierenrechten, vrede en geweldloosheid. Met Pippi Langkous (1945) had ze de weg al lang geleden vrijgemaakt voor onaangepaste, geëmancipeerde meisjes als hoofdpersoon; in 'De gebroeders Leeuwenhart' (1973) had ze haar hoofdpersoon tweemaal laten sterven en daarmee een kinderboekentaboe doorbroken. Haar laatste grote kinderroman wijdde ze aan de magie van het bos, met het oerkind Ronja als drijvende kracht. Een sterk karakter dat dichtbij de natuur staat, maar ook dichtbij zichzelf.

