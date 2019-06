Spitzenkandidat vernederlandst tot spitskandidaat

Het Nederlands heeft spitzenkandidat overgenomen uit het Duits, waarin dit woord met een hoofdletter gespeld wordt en dan lijstaanvoerder of topkandidaat voor een bestuurlijke functie betekent.

Duitse samenstellingen die met Spitzen beginnen, hebben in onze taal veelal pendanten met spits, zoals spitsbelasting (‘piekbelasting’, in het Duits Spitzenbelastung) en spitstechnologie (‘hightech’, in het Duits Spitzentechnologie).

Naar analogie daarvan ligt spitskandidaat voor de hand. Van de dertien keer dat Trouw afgelopen maand in het enkelvoud over Junckers opvolger schreef, heette die persoon 1 keer spitzenkandidat en 10 keer spitskandidaat. De vernederlandste tussenvorm spitzenkandidaat kwam 2 keer voor.

In sommige andere kranten, zoals NRC of de Volkskrant, kwam in dezelfde periode de meest Nederlandse vorm spitskandidaat overigens (nog) niet voor.

Spitskandidaat wordt pas sinds 2013 in de media aangetroffen, terwijl spitzenkandidat al in het begin van de jaren negentig in de krant werd gebruikt.

De drie varianten laten in elk geval mooi zien hoe ontlening uit een andere taal vaak verloopt: eerst wordt het vreemdtalige woord onveranderd overgenomen en vervolgens wordt dat (kandidat werd kandidaat, vervolgens werd spitzen spits) vernederlandst.

