Spielbergs 'Ready Player One' is next level

Ready Player One

Regie: Steven Spielberg

Met Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

Over wie goed en wie slecht is, bestaat in de films van Steven Spielberg nooit verwarring. De enorme mensenetende haai in 'Jaws' was om begrijpelijke redenen slecht, Indiana Jones was goed, de nazi's als vanouds slecht en Tom Hanks is altijd goed, wie hij ook speelt.

De plot van 'Ready Player One' is wat dat betreft geen verrassing: er zijn helden en er is een vijand die overwonnen moet worden. Maar visueel, om in gamerjargon te blijven, is de film next level. Een absoluut spektakel. Als iemand die al sinds eind jaren zeventig computerspellen speelt en duizenden films heeft gezien, durf ik te zeggen: een game changer.

Spielberg is inmiddels 71 en zo ongeveer 's werelds beroemdste levende regisseur. Maar in z'n hart is hij gelukkig nog steeds een nerd

Het jaar is 2045 en het gaat niet goed met de wereld. Omdat de werkelijkheid grauw en saai is, verkeert het grootste deel van de mensheid dagelijks in de Oasis, een gigantisch virtueel universum waarin mensen kunnen zijn wie ze willen en kunnen doen wat ze willen. Via hun virtuele personage - hun avatar - kunnen ze meedoen aan allerlei soorten games of gewoon een beetje rondhangen met vrienden. Voor wie niet vertrouwd is met de esthetiek van games, loodst de film je in een indrukwekkend tempo die wereld binnen.

De bedenker van de Oasis is inmiddels overleden en heeft een slordige 500 miljard nagelaten. Maar geen erfgenaam. Om het nuttige met het aangename te verenigen heeft deze James Halliday daar iets op bedacht. De eerste mens die drie complexe games wint - elk zo origineel dat het zonde is om er iets over te verklappen - en het gouden ei vindt, krijgt zeggenschap over de Oasis en het genoemde zakcentje om leuke dingen mee te doen. Hallidays bedrijf, inmiddels een boosaardige multinational, is daar vanzelfsprekend niet blij mee en zet een leger aan gamers in om de puzzels op te lossen. Enter onze held, Wade Watts, en z'n kameraden.