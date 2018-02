Spielberg laat Nixon in The Post alles zeggen wat Trump nu ook zegt

The Post

Regie: Steven Spielberg

Met Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk

★★★★

Waarom maakt Steven Spielberg anno nu een film over een stoffig journalistiek verhaal uit 1973? En waarom was er zoveel haast bij? In januari 2017 las hij het script, een jaar later draait de film wereldwijd in bioscopen. Nou, die haast was erbij, omdat de pogingen van de toenmalige Amerikaanse president Nixon om de publicatie van de zogenoemde Pentagon Papers te verhinderen, volgens Spielberg alles met nu te maken hebben.

Die president laat Spielberg in silhouet in de Oval Office zien. Hij praat in een telefoon. Het is een tirade tegen de media. Hoe durven ze hem dwars te zitten, schreeuwt de president. Ze moeten kapot worden gemaakt. Diezelfde ondermijning van het recht op een vrije pers, suggereert Spielberg, zien we nu. Wat Nixon in 'The Post' zegt, wordt vrijwel letterlijk door Trump gezegd. Al waakt de film ervoor die vergelijking te veel te benadrukken.

Met politiek links of rechts heeft dit niks te maken. Net als Spielbergs recente films 'Lincoln' en 'Bridge of Spies' viert The Post vooral de waarde van de Amerikaanse grondwet die het volk, zoals dat heet, probeert te vrijwaren van tirannen. Maar The Post is zonder meer ook een hommage aan de journalistiek. Artikelen werden nog met buizen vanaf de redactie naar de drukkerij in de kelder gestuurd en woorden werden nog met de hand gezet voordat ze naar de drukpers gingen. De geur van inkt en metaal stijgt op uit de beelden.

Behalve die kwestie met de Pentagon Papers is er nog een andere reden voor Spielberg om het perspectief van 1973 te kiezen. Het was de tijd dat de eigenaren van kranten, hier verpersoonlijkt door Meryl Streep als uitgever Katharine Graham, nog nauw verweven waren met de macht.

Het is vooral Graham die zich los zal moeten weken uit haar societykringen en zal moeten kiezen voor de vrijheid om te publiceren, ook als die publicaties haar kennissen in de problemen brengen.

Tegenspeler Tom Hanks als de legendarische hoofdredacteur Ben Bradlee is de andere helft van het journalistieke geweten van de film: 'de enige manier om het recht op publiceren veilig te stellen, is door te publiceren'.

Elke film over The Washington Post en Nixon moet zich onder de schaduw uitvechten van 'All the President's Men', Alan J. Pakula's klassieker over hoe die krant het Watergate-schandaal versloeg. Behalve door Spielbergs typische flair waarmee hij optimale spanning uit elke scène haalt, doet The Post dat door deze strijd vooral de strijd van Katharine Graham te maken.

Veel mensen vonden dat haar rol in All the President's Men onnodig klein was gehouden, terwijl ze beslissend is geweest voor het statuur van haar krant en misschien wel voor de Amerikaanse journalistiek in de decennia die zouden volgen.

