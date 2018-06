Spelen is bloedserieus, als je naar de gezichten in 'De Spelende Mens' kijkt

Oudere mannen pielen aan hun motorische modelvliegtuigjes. Jonge kerels ploegen door de modder met hun fourwheeldrive. Vrouwen glijden in zeemeerminpak door het water. Oude beppies sjoelen fanatiek om chocolade-eitjes te winnen. Verklede mensen spelen een wereld van Tolkien na. Of vrije types in hippie-pofbroek dansen zonder opgelegde choreografie.

In de film 'De Spelende Mens' (NTR) van Sanne Rovers komen ze allemaal voorbij. En wat zijn die beelden mooi. Niet voor niets won de puur registrerende (documentaire-)film de publieksprijs op het Go Short International Film Festival.

Serieuze zaak

Journalist Lara Aerts bedacht het. Ze zag in dat de stress nu misschien groter is dan vroeger, maar dat de ontspanningsvormen ook serieuzere vormen aannemen, zoals bij grote game-wedstrijden of live action role playing (LARP-en). Spel is een serieuze zaak, vond historicus Johan Huizinga tachtig jaar geleden al in zijn boek Homo Ludens. Zodra mensen hun maag hebben gevuld en zich van een warme en veilige verblijfsplek hebben verzekerd, komt het spel om hoek kijken. Heerlijk nutteloos, maar wel een manier om vaardigheden te oefenen en krachten te meten. Het staat aan de basis van alle cultuur en komt terug in politiek en zakenleven.

Voel je vrij om de structuur te verlaten en het lichaam verder te laten doorsmelten

Inderdaad is spelen bloedserieus, als je naar die gezichten in de film kijkt. Niemand lacht in de voorbereiding of op het hoogtepunt van het spel - alleen de ogen lachen. Het is soms op het irritante af hoe die mensen opgaan in hun bezigheid. Neem jezelf toch niet zo serieus, denk ik dan. "Wie wil beginnen om in het midden van de groep zijn vorm uit te drukken?", vraagt de dansdocent bijvoorbeeld, zelf ook zo'n vrije vijftiger/zestiger die naar hartelust zijn tong uitsteekt of de schouders laat schokken. "Voel je vrij om de structuur te verlaten en het lichaam verder te laten doorsmelten."